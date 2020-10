LIVE VILLARREAL - SIVASSPOR 2-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) JORGE FÉLIX (C)

(6) CLAUDEMIR (C)

(10) YASIN ÖZTEKIN (C)

(37) HAKAN ARSLAN (C)

(9) MUSTAPHA YATABARÉ (C)

(5) ISAAC COFIE (C)

(76) FAYCAL FAJR (C)

(7) MAX-ALAIN GRADEL (C)

(24) ALFONSO PEDRAZA (C)

(28) CARLO ADRIANO GARCÍA (C)

(10) VICENTE IBORRA (C)

(23) MOI GÓMEZ (C)

(16) TAKEFUSA KUBO (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

Gol! Villarreal 2, Sivasspor 2. Mustapha Yatabaré (Sivasspor) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robin Yalcin con cross.21:46

Rigore parato! Carlos Bacca (Villarreal) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:38

Robin Yalcin (Sivasspor) e' ammonito per un brutto fallo.21:35

Rigore per Villarreal. Carlos Bacca e'stato atterrato in area di rigore.21:38

Rigore concesso da Robin Yalcin (Sivasspor) per un fallo in area.21:35

Gol! Villarreal 2, Sivasspor 1. Olarenwaju Kayode (Sivasspor) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mustapha Yatabaré con passaggio filtrante.21:34

Fuorigioco. Isaac Cofie(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Max-Alain Gradel e' colto in fuorigioco.21:29

Tiro parato. Mustapha Yatabaré (Sivasspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Faycal Fajr con cross.21:39

Gol! Villarreal 2, Sivasspor 0. Carlos Bacca (Villarreal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Takefusa Kubo.21:22

Tiro parato. Jaume Costa (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19

Tiro parato. Álex Baena (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Manu Trigueros.21:19

Fuorigioco. Ugur Ciftçi(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Max-Alain Gradel e' colto in fuorigioco.21:09

Commento in diretta

PREPARTITA

Villarreal - Sivasspor è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal - Sivasspor sarà Pawel Raczkowski coadiuvato da Radoslaw Siejka e Adam Kupsik.

Dove vedere Villarreal-Sivasspor di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Villarreal-Sivasspor si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Villarreal-Sivasspor verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League