(18) VITOR CARVALHO (C)

(10) CHER NDOUR (C)

(90) DJIBRIL SOUMARÉ (C)

(28) JOÃO MOUTINHO (C)

(22) PIZZI (C)

(16) RODRIGO ZALAZAR (C)

(11) ROGER FERNANDES (C)

(9) ABEL RUIZ (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

PREPARTITA

Qarabag - Sporting Braga è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Qarabag nella fase a gironi ha incontrato Molde, Häcken e Bayer Leverkusen superando il girone con 10 punti mentre Sporting Braga ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Qarabag-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Qarabag ospita un’avversaria portoghese nelle coppe europee soltanto per la seconda volta nella propria storia, dopo aver subito una sconfitta per 6-1 contro lo Sporting Lisbona ai gironi di Europa League 2018/19 (ancora oggi la sconfitta interna più larga subita dal club in queste competizioni).

Lo Sporting Braga affronta una formazione azera lontano da casa per la prima volta nelle maggiori competizioni europee; i portoghesi non hanno vinto nessuno degli ultimi tre incontri disputati per la prima volta in una singola nazione (1N, 2P), perdendo il più recente contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol: 2-0 proprio in questa fase della UEFA Europa League nel 2021/22

Il Qarabag ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe in UEFA Europa League (2N, 1P), più successi di quanti ne erano arrivati nelle prime 18 sfide interne nella competizione (7N, 9P).

Lo Sporting Braga ha perso otto delle ultime nove trasferte nella fase ad eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (1N), dopo aver trovato l’ultimo successo sul campo del Sion nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2015/16.

Abdellah Zoubir è il giocatore che conta più occasioni create su azione in questa edizione di UEFA Europa League (15), nonché uno dei due ad esser stati coinvolti nel maggior numero di reti (tre, al pari Juninho – due gol e un assist) con la maglia del Qarabag nel torneo in corso.

Dove vedere Qarabag-Sporting Braga di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Qarabag-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Qarabag-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

