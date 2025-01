Stadio Estádio do Dragão di Porto 23 Gennaio 2025 ore 18:45

(29) THEOFANIS BAKOULAS (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(64) ANTONIS PAPAKANELLOS (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

(84) CHARALAMPOS KOSTOULAS (C)

(92) JOÃO TEIXEIRA (C)

(15) VASCO SOUSA (C)

(68) ANDRÉ OLIVEIRA (C)

(6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)

(10) FÁBIO VIEIRA (C)

(22) ALAN VARELA (C)

(16) NICO GONZÁLEZ (C)

(13) GALENO (C)

(86) RODRIGO MORA (C)

(11) PEPÊ (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori17:38

PREPARTITA

FC Porto - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Olympiakos sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dove vedere FC Porto-Olympiakos di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Porto-Olympiakos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

FC Porto-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

