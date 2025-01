(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(17) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)

(6) JOEL ANDERSSON (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(21) DENIL CASTILLO (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(72) ROSEN IVANOV (C)

(80) METODIY STEFANOV (C)

(23) DEROY DUARTE (C)

(20) AGUIBOU CAMARA (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

(18) IVAYLO CHOCHEV (C)

Gara momentaneamente sospesa, Dinis Almeida (Ludogorets) per infortunio.21:06

PREPARTITA

Ludogorets - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - FC Midtjylland sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Dove vedere Ludogorets-FC Midtjylland di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ludogorets-FC Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Ludogorets-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

