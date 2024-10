(49) MARTINS KIGURS (C)

(77) LUKA SILAGADZE (C)

(27) ADAM MARKHIEV (C)

(18) DMITRIJS ZELENKOVS (C)

(26) STEFAN PANIC (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(35) TUTA (C)

(26) JUNIOR DINA EBIMBE (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(20) CAN UZUN (C)

Tiro parato. Roberts Savalnieks (Rīgas FS) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:59

Sostituzione, Eintracht Francoforte. Hugo Ekitiké sostituisce Can Uzun.19:59

Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).19:58

Fuorigioco. Igor Matanovic(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Tuta e' colto in fuorigioco.19:49

Tentativo fallito. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Omar Marmoush.19:31

Fuorigioco. Adam Markhiev(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Cédric Kouadio e' colto in fuorigioco.19:21

Tiro parato. Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mahmoud Dahoud con passaggio filtrante.19:00

Fuorigioco. Haruna Njie(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Cédric Kouadio e' colto in fuorigioco.18:59

Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).18:58

Fuorigioco. Tuta(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Junior Dina Ebimbe e' colto in fuorigioco.18:51

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Rigas FS è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Rigas FS sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Rigas FS di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Rigas FS si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 ottobre.

Eintracht Francoforte-Rigas FS verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

