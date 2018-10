MILAN - BETIS: 1-2 - EUROPA LEAGUE - 25 OTTOBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

90' E’ FINITA! Il Betis vince a sorpresa a San Siro: decisive le reti di Sanabria e Lo Celso.

89' ROSSO PER CASTILLEJO! Intervento durissimo dello spagnolo che lascia il campo a pochi secondi dal termine.

89' Cross di Laxalt e colpo di testa di Cutrone: para Pau Lopez.

89' Terzo e ultimo cambio per il Betis: fuori Carvalho, dentro Feddal.

89' CINQUE MINUTI DI RECUPERO!

89' Castillejo atterrato in area di rigore! Per l’arbitro non c’è nulla!

86' Ammonito Pau Lopez per perdita di tempo.

85' Allontana Pau Lopez con i pugni. Cinque minuti alla fine!

85' Calcio d’angolo per il Milan!

84' Cross teso di Castillejo, Cutrone anticipa Bartra e batte Pau Lopez! Il Milan accorcia le distanze!

83' CUTRONE!!! IL MILAN LA RIAPRE!

80' Ultimo cambio per Gattuso: fuori Biglia, dentro Bertolacci.

79' Ammonito Lo Celso dopo aver trattenuto Suso per la maglia.

78' Cambio per il Betis: fuori Sanabria, dentro Moron.

77' Calabria guadagna il calcio d’angolo. Salgono Romagnoli e Zapata.

74' Rimane a terra Pau Lopez: nulla di grave per il portiere del Betis che sembra in grado di continuare.

73' PALO DI CASTILLEJO! Gran tiro dalla distanza dello spagnolo: Pau Lopez non ci sarebbe mai arrivato!

71' Il Milan fatica a trovare spazi per far male al Betis. Poco meno di venti minuti al termine del match.

68' SUSO! Cross di Biglia, Suso stoppa il pallone in area di rigore e calcia in porta: tiro debole, parata facile per Pau Lopez.

66' Primo cambio per il Betis: fuori Leon, dentro Tello.

64' BIGLIA! L’argentino prova la conclusione dalla distanza: tiro fuori non di poco.

63' Cutrone va via a Bartra e mette in mezzo per Higuain: ancora una buona uscita per Pau Lopez che fa sua la sfera.

60' Grande intervento di Lo Celso che ferma Bonaventura al momento del tiro.

57' Suso supera un avversario e prova a servire Cutrone in area di rigore: esce bene Pau Lopez.

55' Rete fantastica di Lo Celso: tiro dai 25 metri che finisce appena sotto l’incrocio dei pali!

54' LO CELSO! 2-0 BETIS!

51' Suso commette fallo su Junior: calcio di punizione per il Betis.

48' CARVALHO! Gran botta dalla distanza: fuori di poco!

47' LO CELSO! Tiro che sorvola la traversa. Rimessa dal fondo per il Milan.

46' Doppio cambio per il Milan: fuori Bakayoko e e Borini, dentro Suso e Cutrone.

46' SI RIPARTE!

45' Fine primo tempo! Il Milan è sotto: decide (ad ora) la rete di Sanabria!

44' Ammonito Canales: intervento duro su Laxalt.

44' Due minuti di recupero!

44' HIGUAIN! Il Pipita si trova a tu per tu con Pau Lopez: l’argentino supera il portiere ma poi Mandi salva sulla linea!

43' RISCHIA REINA! Lo Celso prova a superare Reina, uscito fuori dall’area, con un pallonetto: il portiere spagnolo respinge con il petto e allontana la sfera.

41' Bonaventura prova a superare Bartra, ma il difensore spagnolo è bravo a recuperare il pallone e prendere il fallo. Calcio di punizione per il Betis.

38' SANABRIA SI DIVORA IL GOL DEL 2-0! Ancora un cross sul secondo palo, Sanabria deve solo appoggiare il pallone in rete ma lo spedisce sul fondo. Occasione sprecata!

36' Tanti errori a centrocampo per il Milan: prima Bakayoko, poi Borini e infine Biglia, che sbaglia a servire Laxalt.

33' Gol annullato al Betis! Fuorigioco di Sanabria al momento del passaggio di Junior.

32' Ammonito Romagnoli per un fallo su Leon.

31' Canales supera Zapata e serve Sanabria in area di rigore: l’attaccante del Betis anticipa Reina nell’uscita e mette il pallone in rete! Il Milan è sotto!

30' SANABRIA! IL BETIS E’ IN VANTAGGIO!

29' Il Milan ci prova con i cross dagli esterni: prima Laxalt, poi Calabria, ma in entrambe le occasioni l’area viene liberata da Bartra.

26' Fermato Leon in posizione di off-side.

23' HIGUAIN! Colpo di testa del centravanti argentino: fuori non di molto.

22' Laxalt cerca Higuain in area di rigore, Bartra spazza via il pallone.

19' Ed è lo stesso Barragan a rimanere a terra dopo un contrasto con Borini. Il centrocampista del Betis sembra comunque in grado di continuare.

18' BARRAGAN! Cross sul secondo palo di Junior e colpo di testa di Barragan che termina fuori di un soffio!

16' Corner battuto male da Castillejo, palla recuperata da Pau Lopez.

15' BAKAYOKO! Tiro deviato: sarà calcio d’angolo.

14' Fallo di mano di Higuain sul lancio di Laxalt: calcio di punizione per gli spagnoli.

12' Bonaventura prova a servire in profondità Castillejo, ma il passaggio è troppo lungo. Rimessa dal fondo per il Betis.

10' Nulla di grave per il terzino rossonero che potrà proseguire il match.

9' Rimane a terra Calabria dopo uno scontro con Sanabria.

8' Cross sul secondo palo di Leon, esce Reina in presa sicura.

6' Castillejo tenta il dribbling su Junior, ma l’esterno del Betis riesce a fermare lo spagnolo.

3' SANABRIA! Reina sbaglia il rinvio, Carvalho recupera palla e serve subito in area Sanabria: l’attaccante ex Roma spara alto. Che brivido per il Milan!

1' SI COMINCIA!

Le squadre stanno per scendere in campo: tra pochi minuti l’inizio del match!

Gattuso decide di far rifiatare Kessiè e Suso: spazio dal 1’ per Bakayoko e Castillejo.