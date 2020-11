LIVE LILLE - MILAN 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stade Pierre-Mauroy

Città: Lille

Capienza: 50186 spettatori18:27

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lille e Milan, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo H di Europa League.18:27

Sono quattro gli assenti più importanti del gruppo rossonero per il match di stasera. Per la trasferta francese non sono stati convocati Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers per infortunio, mentre Mateo Musacchio ha pienamente recuperato ma non è ancora al meglio dal punto di vista atletico ed è rimasto a lavorare a Milanello.18:29

Dopo l’esordio sulla panchina del Milan in serie A, domenica scorsa a Napoli, stasera per Daniele Bonera sarà la prima volta in competizioni europee. Il collaboratore tecnico di Stefano Pioli (assente ancora a causa del Covid), guiderà i rossoneri contro il Lille sempre con l’ausilio da casa da parte del tecnico parmense.18:30

Arrivati al giro del boa del girone H di Europa League, il Lille guida il raggruppamento con 7 punti in classifica, tallonato dal Milan ad una sola lunghezza. Sparta Praga e Celtic, invece, seguono rispettivamente con 3 punti e 1 punto in graduatoria.18:31

Il Milan si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): G. Donnarumma - Dalot, Kjær, Gabbia, Theo Hernández -Tonali, Bennacer - Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge - Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Duarte, Kalulu, Conti, Krunić, Kessié, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).18:37

Il Lille si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): Maignan - Pied, Soumaoro, Botman, Reinildo - Xeka, André - Araujo, Yazici, Bamba - David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Bradarić, Djaló, Fonte, Niasse, Soumaré, Ikoné, Lihadji, Weah, Yilmaz. Allenatore: Galtier.18:38

Dopo la batosta di San Siro, l'obiettivo del Milan di Bonera (che sostituisce Pioli e Murelli) è riscattare la sconfitta del Meazza del turno precedente (3-0 il risultato) e riconquistare il primo posto nel Gruppo H di Europa League. I rossoneri si affidano al doppio play davanti alla difesa, ovvero la coppia Tonali-Bennacer, e all'esordio dal primo minuto di Hauge. L'unica punta sarà Rebic, al posto dell'infortunato Ibrahimovic.18:47

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Milan.18:57

3' Inizio positivo per il Milan che, con calma e personalità, gestisce i ritmi sin dai primi minuti di gioco.18:59

5' Çalhanoğlu in costruzione si avvicina alla linea dei centrocampisti, Hauge si accentra vicino a Rebic: la fascia sinistra è libera per le incursioni di Theo Hernandez. Ci si aspetta una prova d'autore del laterale rossonero, dopo l'ottima prestazione contro il Napoli.19:02

7' Prima azione offensiva del Milan: filtrante tra le linee di Castillejo per Rebic che, al momento di mettere in mezzo, viene fermato da Botman.19:04

10' Azione costruita dei rossoneri, col pallone che arriva per Theo Hernandez. Cross mancino di prima intenzione che trova Rebic in mezzo all'area, il suo tiro è però strozzato: parata semplice per Maignan.19:08

11' Palla persa sanguinosa da Tonali sulla trequarti. Si inserisce Yazici che col sinistro non trova la porta dal limite dell'area.19:09

12' Cartellino giallo per Pied, autore di una trattenuta su Tonali.19:11

15' Panchine che si fanno sentire dopo il primo quarto d'ora di gioco: è una partita fondamentale per entrambe le formazioni che, con un risultato positivo, archivierebbero la qualificazione al prossimo turno.19:13

18' Il Milan tenta di costruire in maniera diversa, dando palla tra le linee e creare ampiezza. La profondità è affidata a Rebic, ma senza Ibrahimovic i rossoneri non trovano un punto fermo lì davanti a cui affidare il pallone quand'è in difficoltà col fraseggio.19:16

21' Ancora nessuna occasione di rilievo tra Lille e Milan. Partita bloccata sullo 0-0 e squadre che faticano a trovare i meccanismi giusti in fase d'attacco.19:19

24' Occasione clamorosa per il Milan: Çalhanoğlu trova Hauge dentro l'area di rigore. Il giocatore norvegese non trova lo spazio per tirare e nemmeno per servire in mezzo Rebic. Era un 3 contro 1 incredibile in favore dei rossoneri.19:22

27' Dopo l'occasione per il Milan, il match sembra potersi accendere. Le squadre rimangono in attesa del pertugio giusto per colpire.19:25

28' Cartellino giallo per Xeka.19:27