(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

(29) THEOFANIS BAKOULAS (C)

(3) FRANCISCO ORTEGA (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(23) RODINEI (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

(6) MAXENCE CAQUERET (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

(34) MAHAMADOU DIAWARA (C)

(11) MALICK FOFANA (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(37) ERNEST NUAMAH (C)

Fuorigioco. Konstantinos Tzolakis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Lione - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Olympiakos sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Lione-Olympiakos di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Lione-Olympiakos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre.

Lione-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League