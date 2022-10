(23) CAMERON PUERTAS (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(94) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(18) ROMAIN GALL (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(7) ERDAL RAKIP (C)

(20) MOUSTAFA ZEIDAN (C)

(31) HUGO LARSSON (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(36) PATRIOT SEJDIU (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

PREPARTITA

Malmoe - Union Saint-Gilloise è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Union Saint-Gilloise sarà Roi Reinshreiber coadiuvato da David Elias Biton e Sagy Metzamber. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Malmoe-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Malmö FF non ha mai vinto in tutti i sette precedenti (3N, 4P) disputati contro squadre belghe in competizioni europee, inclusa la sconfitta per 3-2 contro l'Union Saint-Gilloise nel primo incontro ufficiale tra i due club lo scorso settembre.

Le squadre belghe hanno perso solo una delle precedenti sette trasferte (2V, 4N) contro squadre svedesi in Coppa UEFA/Europa League, ovvero quella per 4-0 del KAA Gent contro l'IFK Göteborg nel dicembre 1986.

Il Malmö ha perso tutte le ultime sei partite di Europa League: si tratta della serie più lunga di sconfitte consecutive del club svedese in Europa League/Coppa UEFA.

L'Union Saint-Gilloise è la squadra che ha guadagnato più punti (sette) da situazioni di svantaggio in questa Europa League.

Il Malmö ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta dal settembre 1967.

Dove vedere Malmoe-Union Saint-Gilloise di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Malmoe-Union Saint-Gilloise si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Malmoe-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

