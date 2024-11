(86) RODRIGO MORA (C)

(10) FÁBIO VIEIRA (C)

(20) ANDRÉ FRANCO (C)

(15) VASCO SOUSA (C)

(6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)

(16) NICO GONZÁLEZ (C)

(22) ALAN VARELA (C)

(36) ANDERS DREYER (C)

(7) FRANCIS AMUZU (C)

(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(32) LEANDER DENDONCKER (C)

(23) MATS RITS (C)

(27) SAMUEL EDOZIE (C)

(83) TRISTAN DEGREEF (C)

(29) MARIO STROEYKENS (C)

Gara momentaneamente sospesa, João Mário (FC Porto) per infortunio.19:14

Moussa N'Diaye (Anderlecht) e' ammonito per fallo.19:14

Gol! Anderlecht 0, FC Porto 1. Galeno (FC Porto) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:09

Rigore concesso da Tristan Degreef (Anderlecht) per un fallo in area.19:05

Rigore per FC Porto. Francisco Moura e'stato atterrato in area di rigore.19:05

Fuorigioco. Moussa N'Diaye(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Samuel Edozie e' colto in fuorigioco.19:02

Tiro parato. Samuel Edozie (Anderlecht) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jan-Carlo Simic.18:57

Fuorigioco. Galeno(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Francisco Moura e' colto in fuorigioco.18:54

Fuorigioco. Colin Coosemans(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Kasper Dolberg e' colto in fuorigioco.18:51

Fuorigioco. Tristan Degreef(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Kasper Dolberg e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

RSC Anderlecht - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di RSC Anderlecht - FC Porto sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Dove vedere RSC Anderlecht-FC Porto di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

RSC Anderlecht-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

RSC Anderlecht-FC Porto verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League