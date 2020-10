LIVE BENFICA - STANDARD LIEGI 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(40) JEREMY LANDU (C)

(12) EDDY SYLVESTRE (C)

(29) JOACHIM CARCELA-GONZALEZ (C)

(18) ALEKSANDAR BOLJEVIC (C)

(33) DAMJAN PAVLOVIC (C)

(28) SAMUEL BASTIEN (C)

(10) MEHDI CARCELA-GONZÁLEZ (C)

(8) GOJKO CIMIROT (C)

(19) SELIM AMALLAH (C)

(19) CHIQUINHO (C)

(11) FRANCO CERVI (C)

(28) JULIAN WEIGL (C)

(27) RAFA (C)

(49) ADEL TAARABT (C)

(7) EVERTON (C)

(38) PEDRINHO (C)

(21) PIZZI (C)

(8) GABRIEL PIRES (C)

Tiro parato. Everton (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Tavares.21:15

Tiro parato. Pedrinho (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gian-Luca Waldschmidt.21:13

Commento in diretta

PREPARTITA

Benfica - Standard Liegi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Standard Liegi sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

Dove vedere Benfica-Standard Liegi di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Benfica-Standard Liegi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Benfica-Standard Liegi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

