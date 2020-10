LIVE SIVASSPOR - MACCABI TEL AVIV 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(47) EDEN KARZEV (C)

(23) EYAL GOLASA (C)

(39) EDUARDO GUERRERO (C)

(3) MATAN BALTAXA (C)

(6) DAN GLAZER (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(30) MAOR KANDIL (C)

(27) OFIR DAVIDZADA (C)

(10) YASIN ÖZTEKIN (C)

(11) JORGE FÉLIX (C)

(5) ISAAC COFIE (C)

(37) HAKAN ARSLAN (C)

(9) MUSTAPHA YATABARÉ (C)

(6) CLAUDEMIR (C)

(76) FAYCAL FAJR (C)

(7) MAX-ALAIN GRADEL (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Yeni 4 Eylül Stadi di Sivas.

Arbitro di Sivasspor - Maccabi Tel Aviv sarà Irfan Peljto coadiuvato da Amer Macic e Davor Beljo.

Dove vedere Sivasspor-Maccabi Tel Aviv di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

