LIVE VILLARREAL - ARSENAL 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Estadio de la Cerámica

Città: Villarreal

Capienza: 23500 spettatori20:20

Semifinale di andata di Europa League, all'Estadio de la Cerámica il Villarreal ospita l'Arsenal nella prima sfida per decidere chi affronterà in finale la vincente tra Roma e Manchester United.20:20

Villarreal e Arsenal si affrontano per la quinta volta in competizioni europee, dopo che le quattro precedenti partite si sono disputate in Champions League (semifinali nel 2005-06 e quarti di finale nel 2008-09). Il Villarreal non ha mai vinto contro i Gunners (2N, 2P).20:20

Sono ufficiali le formazioni del match: VILLARREAL che si schiera con il 4-4-2, Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros - Moreno, Alcacer.20:23

A disposizione del VILLARREAL: Jaume Costa, Bacca, Funes Mori, Moi Gómez, Alberto Moreno, Asenjo, Mario Gaspar, Baena, Coquelin, Niño, Pino, Estupiñán.20:23

La formazione dell'ARSENAL: 4-2-3-1 per Arteta che opta per Leno - Chambers, Holding, Pablo Mari, Xhaka - Partey, Ceballos - Saká, Smith Rowe, Pepé - Odegaard.20:48

A disposizione dell'ARSENAL: Elneny, Ryan, Martinelli, Nketiah, Nelson, Okonkwo, Soares, Bellerín, Luiz, Willian, Gabriel, Aubameyang.20:31

Emery opta per la coppia Gerard Moreno - Paco Alcacer in attacco, con Chukwueze e Trigueros da falsi esterni e Parejo in regia. In porta Rulli e non Asenjo, Pedraza preferito a Estupiñán sulla sinistra.20:34

Arteta schiera una formazione molto mobile, in attacco Odgaard da unica punta con Saká, Smith Rowe e Pépé alle sue spalle. Cerniera di centrocampo formata dalla coppia Thomas e Ceballos. solo panchina in difesa per David Luiz.20:48

Dirige il match l'arbitro portoghese Artur Dias.20:41

1' INIZIA VILLARREAL - ARSENAL! Il primo pallone di questa semifinale é per il Sottomarino Giallo.21:02

1' Locali con la classica maglia color giallo canarino, Arsenal in completo blu da trasferta.21:03

2' Smith Rowe cerca la profonditá per Pepé, scelto come prima punta: in fuorigioco l'attaccante dei Gunners.21:04

3' Arsenal che lascia il pallino del gioco al Villarreal per poi aggredire gli spagnoli con un pressing alto.21:05

4' Leno costretto al lancio lungo dal pressing di Paco Alcacer: partita molto tattica, pochi gli spazi concessi.21:07

5' GOL! VILLARREAL - Arsenal 1-0! Rete di Manuel Trigueros. Chukwueze entra in area e punta Xhaka, un tocco dello svizzero facilita la conclusione dell'esterno opposto che insacca di potenza. 21:08

6' La squadra di Emery rompe l'equilibrio della partita alla prima occasione, diagonale potente di Trigueros che approfitta di un rimpallo in area.21:08

8' Cambia la partita, ora é l'Arsenal a gestire il pallone con il Villarreal che aspetta le offensive inglesi.21:10

9' Spazio per la discesa di Pedraza, il suo cross é deviato da Chambers ed é bloccato da Leno.21:11

10' Cambio di gioco di Ceballos per Saka, pallone troppo lungo per l'esterno che si é posizionato alto a destra.21:12

12' Parejo anticipa Thomas e prova il tocco diretto per Paco Alcacer, chiude Holding attento ad anticipare lo spagnolo.21:13