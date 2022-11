LIVE ARSENAL - ZüRICH 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) SELMIN HODZA (C)

(10) ANTONIO MARCHESANO (C)

(7) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(19) NIKOLA BORANIJASEVIC (C)

(8) OLE SELNÆS (C)

(17) CHEICK CONDÉ (C)

(3) ADRIÁN GUERRERO (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(72) MATT SMITH (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(35) OLEKSANDR ZINCHENKO (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

Fuorigioco. Antonio Marchesano(Zurigo) prova il lancio lungo, ma Adrián Guerrero e' colto in fuorigioco.22:25

Tiro parato. Antonio Marchesano (Zurigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonathan Okita.22:25

Tentativo fallito. Thomas Partey (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fábio Vieira con cross in seguito a un calcio da fermo.22:21

Cheick Condé (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.22:19

Nikola Katic (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.22:06

Tiro parato. Eddie Nketiah (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fábio Vieira con cross.21:35

Tiro parato. Jonathan Okita (Zurigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34

Fidan Aliti (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Fuorigioco. Fábio Vieira(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Gabriel Jesus e' colto in fuorigioco.21:30

Gol! Arsenal 1, Zurigo 0. Kieran Tierney (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:16

Fuorigioco. Nikola Katic(Zurigo) prova il lancio lungo, ma Cheick Condé e' colto in fuorigioco.21:10

Fuorigioco. Kieran Tierney(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.21:07

PREPARTITA

Arsenal - Zürich è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Zürich sarà Erik Lambrechts coadiuvato da Jo De Weirdt e Rien Vanyzere. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Arsenal-Zürich ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La vittoria dell'Arsenal contro lo Zurigo nella prima giornata è stata la prima sfida tra le due squadre. L'Arsenal ha vinto tutte le sette partite contro squadre svizzere che, tra le squadre delle nazioni contro cui ha sempre vinto, sono le formazioni sfidate più volte dai Gunners.

Lo Zurigo ha perso tutte le sue cinque trasferte contro squadre inglesi in Europa, subendo in media tre gol a partita. L'ultima trasferta contro un club inglese è finita 3-0 (vs Aston Villa), in Coppa Intertoto, nel luglio 2002.

L'Arsenal ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe nella fase a gironi delle principali competizioni europee (15V, 3N), vincendo tutte le ultime cinque di queste gare.

Lo Zurigo ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte nelle principali competizioni europee (3N, 13P), battendo l'AEK Larnaca in questa competizione, a settembre 2018.

L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe in Europa, la sua striscia più lunga del genere da una serie di cinque gare di fila tra novembre 2018 e aprile 2019.

Dove vedere Arsenal-Zürich di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Arsenal-Zürich si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Arsenal-Zürich verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League