LIVE LASK - TOTTENHAM 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(8) HARRY WINKS (C)

(20) DELE ALLI (C)

(15) ERIC DIER (C)

(48) HARVEY WHITE (C)

(27) LUCAS MOURA (C)

(9) GARETH BALE (C)

(5) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)

(28) TANGUY NDOMBELE (C)

(18) GIOVANI LO CELSO (C)

(23) STEFAN HAUDUM (C)

(11) DOMINIK REITER (C)

(26) REINHOLD RANFTL (C)

(21) MADS EMIL MADSEN (C)

(10) PETER MICHORL (C)

(7) RENÉ RENNER (C)

Gol! LASK 1, Tottenham Hotspur 1. Gareth Bale (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:42

Andrés Andrade (LASK) e' ammonito per fallo di mano.19:56

Rigore concesso da Andrés Andrade (LASK) per un fallo di mano in area.19:40

Gol! LASK 1, Tottenham Hotspur 0. Peter Michorl (LASK) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thomas Goiginger.19:38

Fuorigioco. Reinhold Ranftl(LASK) prova il lancio lungo, ma Johannes Eggestein e' colto in fuorigioco.19:35

Peter Michorl (LASK) e' ammonito per fallo di mano.19:27

Tiro parato. René Renner (LASK) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Johannes Eggestein.19:54

Fuorigioco. Thomas Goiginger(LASK) prova il lancio lungo, ma Johannes Eggestein e' colto in fuorigioco.19:22

Fuorigioco. Son Heung-Min(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Lucas Moura e' colto in fuorigioco.19:21

Lucas Moura (Tottenham Hotspur) e' ammonito per un brutto fallo.19:19

Tiro parato. René Renner (LASK) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Thomas Goiginger.19:16

Tentativo fallito. Reinhold Ranftl (LASK) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:59

Commento in diretta

PREPARTITA

LASK - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 3 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Linzer Stadion di Linz.

Arbitro di LASK - Tottenham sarà Pawel Raczkowski coadiuvato da Radoslaw Siejka e Adam Kupsik.

Dove vedere LASK-Tottenham di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

LASK-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 3 dicembre.

LASK-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League