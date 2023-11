(32) FABIAN RIEDER (C)

(11) LUDOVIC BLAS (C)

(8) BAPTISTE SANTAMARÍA (C)

(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(21) NEMANJA MATIC (C)

(22) LORENZ ASSIGNON (C)

(3) ADRIEN TRUFFERT (C)

(28) ENZO LE FÉE (C)

(4) ALI MUHAMMAD (C)

(18) GONI NAOR (C)

(34) HAMZA SHIBLI (C)

(28) ILAY HAGAG (C)

(11) LIOR REFAELOV (C)

(5) SHOW (C)

(10) TJARONN CHERY (C)

(26) MAHMOUD JABER (C)

Fuorigioco. Show(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Din David e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

Maccabi Haifa - Rennes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Maccabi Haifa - Rennes sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Maccabi Haifa-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Maccabi Haifa ha perso sei delle ultime sette partite contro club francesi in Europa, vincendo la restante, in casa contro lo Strasburgo nell'agosto 2019.

Il Rennes ha vinto entrambe le partite contro squadre israeliane fino ad oggi, battendo l'Hapoel Tel Aviv nel 1996 e il Maccabi Haifa nella prima giornata di questa edizione.

Il Maccabi Haifa è attualmente senza vittorie da cinque partite in Europa (2N, 3P), segnando solo un gol in queste cinque gare.

Il Rennes ha perso due delle ultime 13 partite nelle competizioni europee (8V, 3N), anche se entrambe queste sconfitte sono arrivate fuori casa.

Il Rennes ha segnato quattro gol su calci piazzati in questa Europa League (esclusi i rigori), più di qualsiasi altra squadra.

Dove vedere Maccabi Haifa-Rennes di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Maccabi Haifa-Rennes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Maccabi Haifa-Rennes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League