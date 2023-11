Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stade de Genève

Città: Geneva

Capienza: 30084 spettatori21:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Servette-Roma, gara valida per il turno numero 5 del Gruppo G della UEFA Europa League 2023/2024.21:16

Luci accese allo Stade de Geneve di Ginevra, è tempo di Servette-Roma! L'odierna sfida di Europa League mette a confronto, per la seconda volta nella corrente edizione, svizzeri e giallorossi. La gara d'andata tra i due schieramenti è da rintracciare nello scorso 05 ottobre, match in cui i Lupi sono riusciti ad imporsi con un netto 4-0 sulla formazione granata, complici le reti di Lukaku e Pellegrini alle quali è da addizionare la doppietta personale di Andrea Belotti. Momentaneamente, i padroni di casa occupano il terzo posto del girone, con 4 punti totali, potendo ancora matematicamente aspirare al secondo posto; posizione di vantaggio quella dei capitolini, secondi a parimerito con lo Slavia Praga avendo finora collezionato 9 punti.21:16

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Stefanski, di nazionalità polacca.21:16

A coadiuvare il fischietto polacco saranno i connazionali Golis e Obukowicz; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Myc; postazione VAR affidata al Sig. Lasyk ausiliato dall'A.VAR Pskit.21:16

FORMAZIONI UFFICIALI: SERVETTE (4-4-2). Scendono in campo: Frick; Tsunemoto-Rouiller-Severin-Baron; Stevanovic-Cognat-Ondoua-Bolla; Kutesa-Bedia. Allenatore: René Weiler. A disposizione: Magnin, Vouilloz, Diba, Antunes, Guillemenot, Ouattara, Touati, Aubert, Besson.21:16

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (4-4-2). Ospiti che rispondono con: Svilar; Celik-Llorente-Ndicka-El Shaarawy; Aouar-Paredes-Cristante-Bove; Dybala-Lukaku. Allenatore: Jose Mourinho. A disposizione: Spinazzola, Karsdorp, Mancini, Pagano, Cherubini, Pisilli, Sanches, Pellegrini, Zalewski, Belotti, Rui Patricio, Boer.21:16

Le scelte del tecnico Weiler delineano un contenitivo 4-4-2, con Frick a difesa dello specchio, coppia centrale composta da Rouiller e Severin a servizio di Tsunemoto e Baron lungo le fasce, in mediana spazio al tandem Cognat-Ondoua con Stevanovic e Bolla in posizione di esterni, in avanti scelta la coppia Kutesa-Bedia.21:16

All'allenatore degli svizzeri, Jose Mourinho risponde con un 4-4-2 a specchio, schierando Svilar tra i pali preferito a R. Patricio, linea difensiva a 4 con El Shaarawy e Celik in posizione di esterni a supporto dei centrali Ndicka e Llorente, a centrocampo in cabina di regia collaborano Paredes e Cristante con l'ausilio di Aouar e Bove lungo le bande laterali, in attacco confermato il tandem Lukaku-Dybala.21:16

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.21:16

Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.21:17

1' PARTITI! Via a Servette-Roma.21:17

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Servette.21:17

3' Subito un suggerimento profondo di Cristante verso Aouar, ripiega Tsunamoto che permette a Frick di abbracciare.21:17

5' CI PROVA KUTESA! Tiro dalla distanza del centravanti degli svizzeri, traiettoria che non impensierisce Svilar.21:18

7' Arriva il primo corner del match, è a favore del Servette. Batte Ondua.21:19

8' Cross dalla bandierina sul quale non arriva alcun compagno, si riparte da Svilar.21:19

10' Altra azione, altro corner. Stavolta è spendibile dai capitolini, batte Aouar.21:20

11' Traversone profondo dell'algerino, Lukaku prova a svettare ma non si presenta puntuale all'appuntamento con il pallone. Gioco che riprende dai piedi di Frick.21:21

13' Campanile che si innalza pericolosamente in area granata, Lukaku va alla contesa aerea della sfera con Rouiller ma non riesce ad indirizzare.21:21

15' Lancio lunghissimo di Cognat per lo scatto di Bolla, il numero 77 prova ad addomesticare il difficile pallone ma consegna di fatto la rimessa laterale ai giallorossi. Batte El Shaarawy.21:24

17' Fallo guadagnato da Paulo Dybala all'altezza della metà di campo, si riparte con una palla inattiva di cui si incarica Cristante.21:25

19' Scambi ripetuti tra Bedia e Kutesa, Celik interviene e recupera il possesso affidando la sfera a Leandro Paredes.21:25

21' GOL! GOL LUKAKU! Servette-Roma: 0-1. Arriva al minuto 21' la rete del vantaggio giallorosso, la firma è di Romelu Lukaku! Azione tutta personale di Llorente, che con tenacia si proietta verso l'area avversaria, poi finta la conclusione eludendo la marcatura di Severin e serve la sponda per lUkaku, che a tu-per-tu con Frick non sbaglia. Roma in vantaggio, assist servito da Llorente.



