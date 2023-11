(40) ENRIQUE FERNÁNDEZ (C)

(39) GINÉS SORROCHE (C)

(22) ISCO (C)

(38) ASSANE DIAO (C)

(8) NABIL FEKIR (C)

(7) ABDE EZZALZOULI (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(29) MICHAL SEVCÍK (C)

(32) MATEJ RYNES (C)

(21) JAKUB PESEK (C)

(30) JAROSLAV ZELENY (C)

(20) QAZIM LAÇI (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(2) ANGELO PRECIADO (C)

PREPARTITA

Sparta Prague - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Real Betis sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Sparta Prague-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sparta Praga ha perso ciascuna delle ultime tre partite in Europa contro squadre spagnole, l'ultima delle quali contro il Real Betis a ottobre.

Il Real Betis ha vinto tutte e cinque le partite contro squadre ceche, compresi due successi esterni contro Viktoria Zizkov nel 2002 e FK Jablonec nel 2013.

Lo Sparta Praga ha perso cinque delle ultime otto partite di UEFA Europa League (2V, 1N), incluse due delle tre più recenti (1N).

Il Real Betis ha vinto tre partite consecutive in UEFA Europa League e potrebbe vincerne quattro di fila per la prima volta.

Solo Alexander Prass (13) ha portato a buon fine più dribbling in questa Europa League rispetto alla coppia del Real Betis Abde Ezzalzouli (12) e Luiz Henrique (11).

Dove vedere Sparta Prague-Real Betis di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Real Betis si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Sparta Prague-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League