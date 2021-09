LIVE GENK - DINAMO ZAGABRIA 0-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) AMER GOJAK (C)

Gol! Genk 0, Dinamo Zagabria 2. Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:48

Rigore concesso da Bastien Toma (Genk) per un fallo in area.21:46

Rigore per Dinamo Zagabria. Duje Cop e'stato atterrato in area di rigore.21:46

Bryan Heynen (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Bastien Toma con cross in seguito a un calcio da fermo.21:43

Tiro parato. Joseph Paintsil (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41

Kristian Thorstvedt (Genk) e' ammonito per un brutto fallo.21:29

Fuorigioco. Kristian Thorstvedt(Genk) prova il lancio lungo, ma Joseph Paintsil e' colto in fuorigioco.21:26

Fuorigioco. Bryan Heynen(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.21:21

Bryan Heynen (Genk) e' ammonito per un brutto fallo.21:13

Gol! Genk 0, Dinamo Zagabria 1. Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mislav Orsic.21:13

Fuorigioco. Rasmus Lauritsen(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mislav Orsic e' colto in fuorigioco.21:08

Fuorigioco. Arijan Ademi(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Duje Cop e' colto in fuorigioco.21:02

Genk - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

