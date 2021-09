LIVE REAL SOCIEDAD - MONACO 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(36) ELIOT MATAZO (C)

(7) GELSON MARTINS (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(37) SOFIANE DIOP (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)

(22) YOUSSOUF FOFANA (C)

(29) ROBERT NAVARRO (C)

(27) BEÑAT TURRIENTES (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

Fuorigioco. Aurélien Tchouaméni(Monaco) prova il lancio lungo, ma Myron Boadu e' colto in fuorigioco.19:33

Fuorigioco. Alexander Nübel(Monaco) prova il lancio lungo, ma Myron Boadu e' colto in fuorigioco.19:28

Tentativo fallito. Aritz Elustondo (Real Sociedad) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Adnan Januzaj in seguito a un calcio da fermo.19:31

Tiro parato. Sofiane Diop (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Djibril Sidibé.19:15

Fuorigioco. Ander Guevara(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Portu e' colto in fuorigioco.19:09

Gol! Real Sociedad 0, Monaco 1. Axel Disasi (Monaco) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sofiane Diop con cross da calcio d'angolo.19:10

Fuorigioco. Mikel Merino(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Portu e' colto in fuorigioco.18:53

PREPARTITA

Real Sociedad - Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Dove vedere Real Sociedad-Monaco di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Real Sociedad-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League