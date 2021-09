LIVE SPARTA PRAGUE - RANGERS 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) IANIS HAGI (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(27) STEPHEN KELLY (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(22) JUNINHO BACUNA (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(7) DAVID MOBERG-KARLSSON (C)

(24) MATEJ POLIDAR (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(21) JAKUB PESEK (C)

(16) MICHAL SACEK (C)

(20) ADAM HLOZEK (C)

(22) LUKÁS HARASLÍN (C)

Tomás Wiesner (Sparta Praga) e' ammonito per un brutto fallo.19:28

Glen Kamara (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.19:27

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Fashion Sakala e' colto in fuorigioco.19:25

Sostituzione, Rangers. Ianis Hagi sostituisce Juninho Bacuna per infortunio.19:23

Tentativo fallito. Filip Panák (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jakub Pesek con cross in seguito a un calcio da fermo.19:23

Fuorigioco. Juninho Bacuna(Rangers) prova il lancio lungo, ma Joe Aribo e' colto in fuorigioco.19:17

Tiro parato. Martin Minchev (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michal Sacek.19:11

Tiro parato. Fashion Sakala (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe Aribo.18:59

Tiro parato. Jakub Pesek (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martin Minchev.18:56

PREPARTITA

Sparta Prague - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Generali Arena di Prague.

Dove vedere Sparta Prague-Rangers di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Sparta Prague-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

