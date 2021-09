LIVE SPORTING BRAGA - FC MIDTJYLLAND 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(40) JENS CAJUSTE (C)

(11) AWER MABIL (C)

(35) CHARLES (C)

(15) BOZHIDAR KRAEV (C)

(37) RAPHAEL ONYEDIKA (C)

(10) EVANDER (C)

(6) JOEL ANDERSSON (C)

(29) PAULINHO (C)

(25) LUCAS MINEIRO (C)

(67) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(88) CASTRO (C)

(90) GALENO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(2) YAN COUTO (C)

Elias Ólafsson (Midtjylland) e' ammonito per un brutto fallo.21:34

Rigore per Sporting Braga. Galeno e'stato atterrato in area di rigore.21:34

Rigore concesso da Elias Ólafsson (Midtjylland) per un fallo in area.21:34

Erik Sviatchenko (Midtjylland) e' ammonito per un brutto fallo.21:28

Diogo Leite (Sporting Braga) e' ammonito per un brutto fallo.21:19

Rigore concesso da Diogo Leite (Sporting Braga) per un fallo in area.21:20

Rigore per Midtjylland. Gustav Isaksen e'stato atterrato in area di rigore.21:20

Tiro parato. Lucas Piazon (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chiquinho.21:17

Tiro parato. Galeno (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Piazon.21:13

Tiro parato. Gustav Isaksen (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Evander con passaggio filtrante.21:49

PREPARTITA

Sporting Braga - FC Midtjylland è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Dove vedere Sporting Braga-FC Midtjylland di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-FC Midtjylland si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Sporting Braga-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League