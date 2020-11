LIVE BENFICA - RANGERS 1-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) IANIS HAGI (C)

(55) CIARAN DICKSON (C)

(36) JAMIE BARJONAS (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(8) RYAN JACK (C)

(8) GABRIEL PIRES (C)

(19) CHIQUINHO (C)

(11) FRANCO CERVI (C)

(28) JULIAN WEIGL (C)

(21) PIZZI (C)

(27) RAFA (C)

(7) EVERTON (C)

(49) ADEL TAARABT (C)

Fuorigioco. Connor Goldson(Rangers) prova il lancio lungo, ma Ryan Kent e' colto in fuorigioco.19:37

Fuorigioco. Ryan Kent(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.19:27

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Joe Aribo e' colto in fuorigioco.19:24

Gol! Benfica 1, Rangers 2. Glen Kamara (Rangers) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alfredo Morelos.19:21

Fuorigioco. Connor Goldson(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.19:18

Tentativo fallito. Pizzi (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Everton in seguito a un contropiede.19:06

Fuorigioco. Nuno Tavares(Benfica) prova il lancio lungo, ma Haris Seferovic e' colto in fuorigioco.18:56

Commento in diretta

PREPARTITA

Benfica - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Rangers sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Íñigo Prieto López de Ceraín.

Dove vedere Benfica-Rangers di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Benfica-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Benfica-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

