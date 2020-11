LIVE DINAMO ZAGABRIA - WOLFSBERGER 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(53) ADIS JASIC (C)

(34) MARC ANDRE SCHMERBÖCK (C)

(24) CHRISTOPHER WERNITZNIG (C)

(17) KAI LUKAS STRATZNIG (C)

(7) ELIEL PERETZ (C)

(30) MATTHÄUS TAFERNER (C)

(26) ROBBIE BURTON (C)

(41) TOMISLAV KRIZMANIC (C)

(80) IYAYI ATIEMWEN (C)

(97) KRISTIJAN JAKIC (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(38) BARTOL FRANJIC (C)

Secondo cartellino giallo per Matthäus Taferner (RZ Pellets WAC) per un brutto fallo.21:46

Fuorigioco. Alexander Kofler(RZ Pellets WAC) prova il lancio lungo, ma Cheikhou Dieng e' colto in fuorigioco.21:41

Christopher Wernitznig (RZ Pellets WAC) e' ammonito per un brutto fallo.21:37

Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC) e' ammonito per un brutto fallo.21:29

Sostituzione, Dinamo Zagabria. Marin Leovac sostituisce Dino Peric per infortunio.21:16

Matthäus Taferner (RZ Pellets WAC) e' ammonito per un brutto fallo.21:29

Fuorigioco. Daniel Zagorac(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mario Gavranovic e' colto in fuorigioco.21:15

Commento in diretta

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Wolfsberger è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Wolfsberger sarà Jerome Brisard coadiuvato da Benjamin Pages e Guillaume Debart.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Wolfsberger di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-Wolfsberger si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Dinamo Zagabria-Wolfsberger verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

