LIVE FENERBAHçE - AEK LARNAKA 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) PERE PONS (C)

(30) HENRY ANDREOU (C)

(29) GIORGOS NAOUM (C)

(6) OIER (C)

(7) GUS LEDES (C)

(66) RAFAIL MAMAS (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(7) FERDI KADIOGLU (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(99) EMRE MOR (C)

(18) LINCOLN (C)

Fuorigioco. Miguel Crespo(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Diego Rossi e' colto in fuorigioco.22:08

Lincoln (Fenerbahce) e' ammonito per un brutto fallo.21:48

Fuorigioco. Oier(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Rafael Lopes e' colto in fuorigioco.21:46

Fuorigioco. Ángel García(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Rafael Lopes e' colto in fuorigioco.21:40

Fuorigioco. Omri Altman(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Rafael Lopes e' colto in fuorigioco.21:32

Gol! Fenerbahce 1, AEK Larnaka 0. Michy Batshuayi (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Diego Rossi con passaggio filtrante.21:26

Tiro parato. Lincoln (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10

Oier (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.21:10

Fuorigioco. Roberto Rosales(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Imad Faraj e' colto in fuorigioco.21:07

PREPARTITA

Fenerbahçe - AEK Larnaka è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - AEK Larnaka sarà Chris Kavanagh coadiuvato da Daniel Cook e Harry Lennard. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Fenerbahçe-AEK Larnaka ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Fenerbahçe e AEK Larnaca; la squadra turca ha affrontato in precedenza una squadra cipriota solo nella fase a gironi di Europa League 2012/13, vincendo in casa e in trasferta contro l'AEL Limassol.

L'AEK Larnaca non ha mai affrontato un club turco in nessuna competizione europea. È la quarta volta in questa stagione che il club cipriota affronta per la prima volta in assoluto un avversario di un paese (Danimarca, Serbia e Ucraina).

Comprese le qualificazioni, il Fenerbahçe è imbattuto nelle ultime sei partite in competizioni europee (4V, 2N), la serie più lunga dalle otto gare consecutive tra ottobre 2015 e marzo 2016.

L'AEK Larnaca ha vinto le ultime due trasferte di Europa League, dopo che non aveva vinto nessuna delle prime cinque gare esterne della competizione (2N, 3P).

Enner Valencia ha segnato tre gol nelle ultime tre partite con il Fenerbahçe in Europa League, compreso un gol del pareggio dalla panchina nei minuti di recupero nella partita precedente (2-2 contro il Rennes).

Dove vedere Fenerbahçe-AEK Larnaka di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-AEK Larnaka si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Fenerbahçe-AEK Larnaka verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League