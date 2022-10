LIVE MALMOE - 1. FC UNION BERLIN 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) TIM SKARKE (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(6) JULIAN RYERSON (C)

(13) ANDRÁS SCHÄFER (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

(20) MOUSTAFA ZEIDAN (C)

(40) EMMANUEL LOMOTEY (C)

(18) ROMAIN GALL (C)

(36) PATRIOT SEJDIU (C)

(31) HUGO LARSSON (C)

(7) ERDAL RAKIP (C)

(13) MARTIN OLSSON (C)

(15) JOSEPH CEESAY (C)

PREPARTITA

Malmoe - 1. FC Union Berlin è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - 1. FC Union Berlin sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Ibrahim Caglar Uyarcan. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Malmoe-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Malmö ha vinto soltanto uno dei 10 precedenti europei contro squadre tedesche (2N, 7P): 1-0 contro il Bayern Monaco nella Coppa dei Campioni 1975/76. Questa sarà la prima sfida degli svedesi contro l'Union Berlin.

L'Union Berlin affronta per la prima volta in assoluto un'avversaria svedese in una competizione europea.

Dopo avere battuto il København 1-0 nel dicembre 2019, il Malmö non ha vinto alcuna delle ultime 10 partite nelle maggiori competizioni europee (1N, 9P), restando a secco di gol in sette di queste.

L'Union Berlin è stato sconfitto in entrambe le gare della fase a gironi di questa Europa League e potrebbe diventare soltanto la seconda squadra tedesca a perdere le prime tre in una singola stagione, dopo il Colonia nel 2017/18.

L'Union Berlin è soltanto una delle due squadre a non avere ancora trovato il gol in questa Europa League, assieme all'Helsinki. La compagine tedesca ha registrato 42 tocchi nell'area avversaria ed effettuato 22 tiri senza andare finora a bersaglio.

Dove vedere Malmoe-1. FC Union Berlin di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Malmoe-1. FC Union Berlin si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Malmoe-1. FC Union Berlin verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League