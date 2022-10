LIVE MONACO - TRABZONSPOR 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(25) JEAN-PHILIPPE GBAMIN (C)

(32) YUSUF ERDOGAN (C)

(80) MOUNTASSIR LAHTIMI (C)

(11) ANASTASIOS BAKASETAS (C)

(34) DOGUCAN HASPOLAT (C)

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

(27) TRÉZÉGUET (C)

(17) MAREK HAMSIK (C)

(61) YUSUF YAZICI (C)

(29) ENIS BARDHI (C)

(6) EMMANOUIL SIOPIS (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

Vanderson (Monaco) e' ammonito per un brutto fallo.19:07

Fuorigioco. Caio Henrique(Monaco) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Golovin e' colto in fuorigioco.19:02

Gol! Monaco 1, Trabzonspor 0. Wissam Ben Yedder (Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Breel Embolo.18:59

Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e' stato espulso per rissa.18:56

Fuorigioco. Aleksandr Golovin(Monaco) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.18:52

Stefano Denswil (Trabzonspor) e' ammonito per un brutto fallo.18:49

PREPARTITA

Monaco - Trabzonspor è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Trabzonspor sarà Giorgi Kruashvili coadiuvato da Levan Varamishvili e Zaza Pipia. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Monaco-Trabzonspor ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Trabzonspor sarà la quarta diversa avversaria turca che affronterà il Monaco in tutte le competizioni europee, dopo Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas.

Il Trabzonspor ha perso solo una delle sei precedenti partite europee contro squadre francesi (3V, 2N), 1-3 contro il Tolosa nelle qualificazioni alla UEFA Europa League 2009/10.

Il Monaco ha perso 1-0 in casa contro il Ferencvárosi nell’ultima giornata: non viene sconfitto in due gare casalinghe consecutive in Coppa UEFA/Europa League da dicembre 1990/settembre 1995 (contro Torpedo Mosca e Leeds).

Il Trabzonspor ha perso tutte le ultime sei trasferte di UEFA Europa League, serie iniziata nel dicembre 2014.

Il Monaco ha segnato un solo gol in questa Europa League, nonostante abbia registrato un valore di 2.9 Expected Goals: questa è la più grande differenza negativa tra i gol effettivi di una squadra ed xG. In aggiunta, solo le due squadre che devono ancora segnare nel torneo in corso – HJK Helsinki e Union Berlin – hanno registrato una percentuale relizzativa più basso del Monaco (4.2%).

Dove vedere Monaco-Trabzonspor di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Monaco-Trabzonspor si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Monaco-Trabzonspor verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

