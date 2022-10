LIVE OLYMPIAKOS - QARABAG 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(19) FILIP OZOBIC (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

(7) RICHARD ALMEYDA (C)

(20) KADY (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(74) ANDREAS-RICHARDOS NTOI (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(20) JOSH BOWLER (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(21) PEP BIEL (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Owusu Kwabena e' colto in fuorigioco.22:07

Fuorigioco. Marko Vesovic(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Owusu Kwabena e' colto in fuorigioco.21:44

Fuorigioco. Badavi Hüseynov(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Jafarguliyev e' colto in fuorigioco.21:43

Tentativo fallito. Pep Biel (Olympiacos) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pipa con cross.21:42

Elvin Jafarguliyev (Qarabağ) e' ammonito per un brutto fallo.21:34

Fuorigioco. Pierre Kunde(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Hwang Ui-Jo e' colto in fuorigioco.21:30

Fuorigioco. Kady(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Owusu Kwabena e' colto in fuorigioco.21:18

Tiro parato. Kady (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leandro Andrade.21:17

Tiro parato. Pep Biel (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:11

Decisione VAR: no gol Olympiacos 0-0 Qarabağ.21:06

GOL CANCELLATO DAL VAR: Abdellah Zoubir (Qarabağ) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..21:04

Fuorigioco. Owusu Kwabena(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Leandro Andrade e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Olympiakos - Qarabag è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Qarabag sarà Irfan Peljto coadiuvato da Davor Beljo e Damir Lazic. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Olympiakos-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympiakos ha affrontato un club azero solo una volta in Europa, eliminando il Neftchi Baku nei turni di qualificazione della Champions League 2021/22.

L'unico precedente incontro del Qarabag contro squadre greche in Europa è stato nella fase a gironi dell’Europa League 2016/17, vincendo in casa e in trasferta contro il PAOK Salonicco.

L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite in tutte le competizioni europee (5N, 6P), la serie più lunga di questo tipo per la formazione greca, che inoltre ha perso tutte le ultime cinque in Europa League.

Il Qarabag ha battuto il Nantes 3-0 nell’ultima giornata – solo una volta in precedenza ha vinto partite consecutive in Europa League (tra ottobre e novembre 2016).

Solo l'HJK Helsinki (8) ha effettuato meno tiri dell'Olympiakos (10) in questa Europa League, con la squadra greca che ha registrato l’ammontare di Expected Goals gol più basso finora nel torneo in corso (0.65).

Dove vedere Olympiakos-Qarabag di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Qarabag si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Olympiakos-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League