LIVE STELLA ROSSA - FERENCVAROSI 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aleksandar Dragovic (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.19:06

PREPARTITA

Stella Rossa - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Ferencvarosi sarà Lawrence Visser coadiuvato da Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Stella Rossa-Ferencvarosi ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro competitivo tra Stessa Rossa e Ferencvárosi dalla semifinale di Coppa delle Coppe 1974/75. La squadra ungherese ha vinto 4-3 complessivamente tra andata e ritorno, ma ha perso la successiva finale contro la Dynamo Kyiv.

L'unico precedente incontro tra Coppa UEFA ed Europa League tra una squadra serba e una ungherese risale al 1984/85; il Fehérvár ha eliminato il Partizan Belgrado, con un punteggio aggregato di 5-2 negli ottavi di finale.

Lo Stella Rossa ha perso entrambe le partite della fase a gironi di questa Europa League: non ne ha mai perse tre di fila dal rebranding della competizione nel 2009.

Il Ferencvárosi ha vinto le ultime tre partite di UEFA Europa League, tante quante nelle precedenti 21 tra Coppa UEFA ed Europa League.

Lo Stella Rossa ha schierato in media la formazione iniziale più anziana in questa Europa League (30 giorni, 13 giorni) – è l'unica squadra con un'età media superiore ai 30 anni.

Dove vedere Stella Rossa-Ferencvarosi di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Stella Rossa-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

