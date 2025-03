(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(52) FINDLAY CURTIS (C)

(30) IANIS HAGI (C)

(49) BAILEY RICE (C)

(22) JEFTÉ (C)

(3) RIDVAN YILMAZ (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(94) TALISCA (C)

(81) SUKUR TOGRAK (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(16) MERT MÜLDÜR (C)

(34) SOFYAN AMRABAT (C)

(18) FILIP KOSTIC (C)

(1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

Gol! Fenerbahce 0, Rangers 1. Cyriel Dessers (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Diomande. Guarda la scheda del giocatore Cyriel Dessers 18:52

Fuorigioco. Milan Skriniar(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Edin Dzeko e' colto in fuorigioco.18:56

Gara momentaneamente sospesa, Çaglar Söyüncü (Fenerbahce) per infortunio.19:00

Sostituzione, Fenerbahce. Alexander Djiku sostituisce Çaglar Söyüncü per infortunio.19:02

Tentativo fallito. Jefté (Rangers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicolas Raskin in seguito a un contropiede.19:07

Tiro parato. Edin Dzeko (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youssef En-Nesyri.19:08

Gara momentaneamente sospesa, Robin Pröpper (Rangers) per infortunio.19:10

Sostituzione, Rangers. Leon Balogun sostituisce Robin Pröpper per infortunio.19:14

Gol! Fenerbahce 1, Rangers 2. Václav Cerny (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cyriel Dessers in seguito a un contropiede.19:27

Tiro parato. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jefté.19:58

Fuorigioco. Nicolas Raskin(Rangers) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.19:58

GOL CANCELLATO DAL VAR: Cyriel Dessers (Rangers) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:58

Decisione VAR: no gol Fenerbahce 1-2 Rangers.20:01

John Souttar (Rangers) e' ammonito per fallo.20:02

Fuorigioco. Talisca(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Edin Dzeko e' colto in fuorigioco.20:03

Tiro parato. Edin Dzeko (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mert Müldür.20:05

Fuorigioco. Jefté(Rangers) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.20:05

GOL CANCELLATO DAL VAR: Cyriel Dessers (Rangers) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:05

Decisione VAR: no gol Fenerbahce 1-2 Rangers.20:07

Gara momentaneamente sospesa, Václav Cerny (Rangers) per infortunio.20:19

Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dusan Tadic con cross.20:22

Tiro parato. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di James Tavernier con cross.20:26

Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Mert Müldür.20:27

Gol! Fenerbahce 1, Rangers 3. Václav Cerny (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:28

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

Tiro parato. Cyriel Dessers (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:33

Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edin Dzeko.20:39

PREPARTITA

Fenerbahçe - Rangers è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Rangers sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Dove vedere Fenerbahçe-Rangers di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Rangers si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 marzo.

Fenerbahçe-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

