(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(43) TOBY COLLYER (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(18) CASEMIRO (C)

(13) PATRICK DORGU (C)

(20) DIOGO DALOT (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(17) SERGIO GÓMEZ (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(24) LUKA SUCIC (C)

Fuorigioco. Brais Méndez(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.18:52

Gara momentaneamente sospesa, Aritz Elustondo (Real Sociedad) per infortunio.19:08

Gara momentaneamente sospesa, Patrick Dorgu (Manchester United) per infortunio.19:12

Tiro respinto. Brais Méndez (Real Sociedad) in seguito a una mischia dalla sinistra dell'area. Assist di Takefusa Kubo con cross.19:31

Igor Zubeldia (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.19:53

Fuorigioco. André Onana(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.19:56

Tiro parato. Alejandro Garnacho (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diogo Dalot.19:58

Rigore concesso da Bruno Fernandes (Manchester United) per un fallo di mano in area.20:11

Gol! Real Sociedad 1, Manchester United 1. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:14

Fuorigioco. Luka Sucic(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Orri Óskarsson e' colto in fuorigioco.20:15

Gara momentaneamente sospesa, Álex Remiro (Real Sociedad) per infortunio.20:17

Tiro parato. Brais Méndez (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pablo Marín con suggerimento di testa.20:21

Fuorigioco. Joshua Zirkzee(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.20:23

Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sheraldo Becker con cross in seguito a un contropiede.20:27

Tentativo fallito. Christian Eriksen (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:36

PREPARTITA

Real Sociedad - Manchester United è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Dove vedere Real Sociedad-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 marzo.

Real Sociedad-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League