(35) MATEJ JURÁSEK (C)

(48) DOMINIK PECH (C)

(28) FILIP PREBSL (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(12) EL HADJI DIOUF (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(14) SIMION MICHEZ (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(26) JUNIOR DINA EBIMBE (C)

(47) NOAH FENYÖ (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(20) CAN UZUN (A)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(36) ANSGAR KNAUFF (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

Tiro respinto. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Can Uzun.19:33

Tiro parato. Tuta (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Omar Marmoush con cross.19:31

Gara momentaneamente sospesa, Tomás Chory (Slavia Praga) per infortunio.19:14

Tentativo fallito. El Hadji Diouf (Slavia Praga) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.19:06

Tentativo fallito. Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Can Uzun.18:58

Fuorigioco. Igoh Ogbu(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.18:56

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Slavia Praga sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Slavia Praga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Slavia Praga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Eintracht Francoforte-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League