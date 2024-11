(27) SAMUEL EDOZIE (C)

(29) MARIO STROEYKENS (C)

(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(36) ANDERS DREYER (C)

(83) TRISTAN DEGREEF (C)

(23) MATS RITS (C)

(77) LUKA SILAGADZE (C)

(26) STEFAN PANIC (C)

(27) ADAM MARKHIEV (C)

(11) ROBERTS SAVALNIEKS (C)

(8) LASHA ODISHARIA (C)

(18) DMITRIJS ZELENKOVS (C)

Tentativo fallito. Mats Rits (Anderlecht) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Francis Amuzu in seguito a un calcio da fermo.21:42

Tiro parato. Haruna Njie (Rīgas FS) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lasha Odisharia con cross.21:40

Fuorigioco. Anders Dreyer(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Francis Amuzu e' colto in fuorigioco.21:33

Fuorigioco. Adam Markhiev(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Cédric Kouadio e' colto in fuorigioco.21:27

Janis Ikaunieks (Rīgas FS) e' ammonito per fallo.21:24

Decisione VAR: no gol Rīgas FS 0-0 Anderlecht.21:22

GOL CANCELLATO DAL VAR: Kasper Dolberg (Anderlecht) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:21

Fuorigioco. Adam Markhiev(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Roberts Savalnieks e' colto in fuorigioco.21:05

PREPARTITA

Rigas FS - RSC Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.

Arbitro di Rigas FS - RSC Anderlecht sarà Aleksandar Stavrev. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Dove vedere Rigas FS-RSC Anderlecht di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Rigas FS-RSC Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Rigas FS-RSC Anderlecht verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

