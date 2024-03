(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(10) DANI PAREJO (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

(27) ILIAS AKHOMACH (C)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(18) BAMO MEÏTÉ (C)

(8) AZZEDINE OUNAHI (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(11) AMINE HARIT (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

Fuorigioco. Gerard Moreno(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:16

Quentin Merlin (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:13

Tiro parato. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonathan Clauss con cross.21:10

Aïssa Mandi (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:09

PREPARTITA

Marseille - Villarreal è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Villarreal sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Marseille nella fase a gironi ha incontrato Ajax, Brighton and Hove Albion, AEK Athens e Rennes superando il girone con 11 punti mentre Villarreal ha incontrato Panathinaikos, Maccabi Haifa e Rennes superando il girone con 13 punti.

Marseille-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida tra il Marsiglia e il Villarreal nelle competizioni europee, per i francesi questa sarà la prima partita contro una squadra spagnola dalla finale di Europa League nel 2018 (0-3 v Atletico Madrid).

Il Villarreal ha vinto entrambe le partite contro squadre francesi in questa Europa League (entrambe contro il Rennes – 1-0 in casa e 3-2 in trasferta) – tanto successi quanto quelli registrati nelle precedenti otto gare contro queste formazioni nelle competizioni europee (2V, 2N, 4P).

Il Marsiglia ha vinto le ultime tre partite in casa in Europa League – l’unica volta in cui ne ha registrate di più nella competizione è stato nel 2017/18, in cui raggiunse la finale (successo ai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti e in semifinale).

Questa sarà la prima partita per Marcelino in una fase a eliminazione diretta dell’Europa League dalla semifinale del 2018/19, quando col Valencia perse contro l’Arsenal (3-7 in totale). Il tecnico spagnolo ha perso solo una delle ultime 16 gare nella competizione con il Villarreal.

Amine Harit è il giocatore che ha creato più occasioni su azione (17) e che ha servito più assist su azione (cinque) in questa Europa League. Inoltre è anche il giocatore che conta più passaggi vincenti in seguito a una progressione palla al piede (tre).

Dove vedere Marseille-Villarreal di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Marseille-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League