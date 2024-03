(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(10) FLORIAN WIRTZ (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(21) AMINE ADLI (C)

(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

PREPARTITA

Qarabag - Bayer Leverkusen è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Qarabag nella fase a gironi ha incontrato Häcken, Molde, Bayer Leverkusen e Qarabag superando il girone con 10 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato Molde, Qarabag e Häcken superando il girone con 18 punti.

Qarabag-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la terza sfida tra il Qarabag e il Bayer Leverkusen in tutte le competizioni, con i tedeschi che hanno vinto entrambi i precedenti in questa stagione di Europa League.

Le squadre azere hanno perso sette delle otto partite contro formazioni tedesche in Europa League, l’unica eccezione è il pareggio del Qarabag contro il Friburgo nel novembre 2022 (1-1).

Il Qarabag è la prima squadra azera a raggiungere gli ottavi di finale delle principali competizioni europee, allo stesso tempo ha perso due delle ultime tre partite in casa in Europa League (1V), più sconfitte di quelle registrate nelle precedenti 21 gare interne nelle competizioni europee (10V, 10N, 1P).

Il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime sei partite in Europa League, l’ultima formazione a registrare più successi consecutivi in una singola edizione del torneo è stato il Villarreal nel 2020/21 (nove) in cui vince il trofeo a fine stagione (vittoria ai rigori contro il Manchester United in finale).

Considerando i tiri nello specchio subiti (esclusi autogol), Matej Kovár è il portiere che ha evitato il maggior numero di reti in questa Europa League (+ 4.3 – due gol subiti a fronte di 6.3 xGoT).

Dove vedere Qarabag-Bayer Leverkusen di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Qarabag-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Qarabag-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League