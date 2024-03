Formazioni non ancora annunciate

PREPARTITA

Sparta Prague - Liverpool è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.

Sparta Prague nella fase a gironi ha incontrato Union Saint-Gilloise, Toulouse, Aris Limassol, Real Betis e Rangers superando il girone con 10 punti mentre il Liverpool ha incontrato LASK, Toulouse e Union Saint-Gilloise superando il girone con 12 punti.

Sparta Prague-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente tra il Liverpool e lo Sparta Praga in Europa risale al 2010/11 ai sedicesimi di Europa League, in cui i Reds vinsero 1-0 tra andata e ritorno grazie al gol di Dirk Kuyt.

Lo Sparta Praga ha vinto solo una delle ultime 16 partite contro squadre inglesi in Europa (4N, 11P), proprio la più recente contro il Southampton nella fase a gironi dell’Europa League nel 2016/17 (1-0).

Lo Sparta Praga ha vinto solo in una delle ultime 10 occasioni la gara di andata in un doppio confronto di una fase ad eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (4N, 5P): 1-0 contro il Krasnodar ai sedicesimi di Europa League nel 2016/17.

Il Liverpool non ha vinto nessuna delle ultime 11 trasferte di una fase a eliminazione diretta in Europa League (4N, 7P), dal 3-1 contro Unirea Urziceni nel 2009/10 (sedicesimi di finale), inoltre le due sconfitte subite nella fase a gironi in questa stagione sono arrivati in trasferta (v Tolosa e USG).

Il Liverpool è la squadra che in media effettua più recuperi offensivi (11.7) in questa Europa League, inoltre è la squadra con il minor valore di PPDA (6.8) nel torneo in corso.

Dove vedere Sparta Prague-Liverpool di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Sparta Prague-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League