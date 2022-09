LIVE MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDAD 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Old Trafford di Manchester 8 Settembre 2022 ore 21:00

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(36) ANTHONY ELANGA (C)

(17) FRED (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(21) ANTONY (C)

(18) CASEMIRO (C)

Fuorigioco. Diogo Dalot(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:17

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:47

PREPARTITA

Manchester United - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Real Sociedad sarà Marco Di Bello coadiuvato da Fabiano Preti e Giorgio Peretti. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Manchester United-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Manchester United non ha concesso neanche un gol nei quattro precedenti con la Real Sociedad (2V, 2N), contro nessuna avversaria ha fatto meglio.

La Real Sociedad non ha mai vinto contro una squadra inglese in Europa (2N, 4P), segnando solo una volta in sei partite; tuttavia, ha evitato la sconfitta in occasione dell’ultimo incontro: 0-0 contro il Manchester United ad Old Trafford nel febbraio del 2021.

Il Manchester United è attualmente imbattuto nelle ultime 18 partite interne di Europa League (14V, 4N), a partire dalla vittoria contro l'FC Midtjylland nel febbraio 2016, dopo aver perso entrambe le prime due partite casalinghe della competizione nel 2012.

David Silva ha segnato tre reti ed effettuato due assist in otto partite contro il Manchester United ad Old Trafford, tutte in Premier League con il Manchester City tra il 2011 e il 2019.

Erik ten Tag ha perso otto delle 20 partite interne nelle principali competizioni europee come allenatore (40%), rispetto alle due in 20 match in trasferta (10%).

Dove vedere Manchester United-Real Sociedad di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Manchester United-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Manchester United - Real Sociedad tra Sky o TV8.

