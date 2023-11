Alla Eden Arena tutto pronto per Slavia Praga-Roma, quarta giornata del Gruppo G di Europa League.14:29

I giallorossi, in testa al girone a punteggio pieno, affrontano i cechi, secondi in classifica, a distanza di due settimane dal successo all'Olimpico per 2-0 (reti di Bove e Lukaku).14:31