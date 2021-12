LIVE LUDOGORETS - FC MIDTJYLLAND 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(54) OSCAR FRAULO (C)

(44) NIKOLAS DYHR (C)

(35) CHARLES (C)

(10) EVANDER (C)

(6) JOEL ANDERSSON (C)

(75) PETAR GEORGIEV (C)

(64) DOMINIK YANKOV (C)

(25) STÉPHANE BADJI (C)

(11) KIRIL DESPODOV (C)

(8) CLAUDE GONCALVES (C)

(23) SHOW (C)

PREPARTITA

Ludogorets - FC Midtjylland è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Dove vedere Ludogorets-FC Midtjylland di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Ludogorets-FC Midtjylland si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Ludogorets-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

