LIVE ROYAL ANTWERP - OLYMPIAKOS 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) PIERRE KUNDE MALONG (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(4) MOHAMED MADY CAMARA (C)

(4) RADJA NAINGGOLAN (C)

(8) ALHASSAN YUSUF (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(9) JOHANNES EGGESTEIN (C)

(80) PIERRE DWOMOH (C)

(6) BIRGER VERSTRAETE (C)

Gol! Anversa 1, Olympiacos 0. Michel Balikwisha (Anversa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benson Manuel.19:01

PREPARTITA

Royal Antwerp - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Dove vedere Royal Antwerp-Olympiakos di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-Olympiakos si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Royal Antwerp-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League