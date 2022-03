LIVE REAL BETIS - EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) AYMEN BARKOK (C)

(17) SEBASTIAN RODE (C)

(7) AJDIN HRUSTIC (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(6) KRISTIJAN JAKIC (C)

(8) DJIBRIL SOW (C)

(10) FILIP KOSTIC (C)

(36) ANSGAR KNAUFF (C)

(20) DIEGO LAINEZ (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(28) RODRI (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(8) NABIL FEKIR (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(7) JUANMI (C)

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

Gol! Real Betis 1, Eintracht Francoforte 1. Nabil Fekir (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Canales.19:15

Djibril Sow (Eintracht Francoforte) e' ammonito per un brutto fallo.19:09

PREPARTITA

Real Betis - Eintracht Francoforte è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Real Betis nella fase a gironi ha incontrato Celtic, Ferencvarosi, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe e Olympiakos superando il girone con 10 punti mentre Eintracht Francoforte ha incontrato Royal Antwerp, Olympiakos e Fenerbahçe superando il girone con 12 punti.

Dove vedere Real Betis-Eintracht Francoforte di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Real Betis-Eintracht Francoforte si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Real Betis-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

