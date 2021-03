Repubblica Ceca U21

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite dell’Europeo Under 21!20:02

A causa di questo pareggio, il percorso degli azzurrini nel Girone B si complica. Il prossimo match con la Spagna diventa già importante ai fini della qualificazione alla fase successiva della manifestazione.20:06

L'Italia non riesce ad avere la meglio sulla Repubblica Ceca. La squadra di Nicolato, dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, cala vistosamente nella ripresa concedendo campo ai pari età della Repubblica Ceca e venendo raggiunta a causa della sfortunata autorete di Maggiore. Gli azzurrini, apparsi stanchi nella seconda parte della partita, concludono la gara in 9 a causa delle espulsioni di Tonali (fallo di reazione ingenuo ai danni di Sasinka) e Marchizza.20:07

90'+6' Fine partita di REPUBBLICA CECA-ITALIA: 1-1. Esordio amaro per l'Italia. A Scamacca risponde l'autorete di Maggiore.19:52

90'+4' SECONDA AMMONIZIONE ED ESPULSIONE per Marchizza. Il difensore dell'Italia trattiene vistosamente Granecny meritando il secondo giallo.19:51

90'+3' Sala, dopo una deviazione di Chalus, tenta il tiro al volo da posizione defilata sul secondo palo. Il diagonale dell'esterno dell'Italia finisce sul fondo.19:49

90'+2' AMMONITO Janosek. Fallaccio ai danni di Rovella.19:48

90' AMMONITO Del Prato per proteste.19:47

89' Esce Maggiore entra Pobega. Quarta sostituzione per l'Italia.19:57

89' Esce Sasinka entra Janosek. Terza sostituzione per la Repubblica Ceca.19:45

87' Raspadori si accentra e calcia dal limite dell'area di rigore. Il tiro sbilenco dell'attaccante del Sassuolo diventa un assist per Maggiore che devia la palla in porta sul secondo palo. Jedlicka, in traiettoria, respinge la deviazione da distanza ravvicinata del centrocampista dello Spezia.19:45

86' Bellanova prova l'incursione sulla fascia destra. L'esterno azzurro non passa il pallone ad alcun compagno facendo recuperare da Krejci.19:42

84' ROSSO DIRETTO per Tonali. Il centrocampista azzurro commette fallo di reazione ai danni di Sasinka.19:41

82' La squadra di Krejci, dopo il gol del pareggio, sta attaccando a testa bassa. La Repubblica Ceca sta cercando di ribaltare totalmente il risultato.19:39

80' AMMONITO Bucha. Fallo a centrocampo ai danni di Rovella.19:36

78' Esce Karabec entra Drchal. Seconda sostituzione per la Repubblica Ceca.19:34

77' Cross dalla fascia destra di Rovella per il colpo di testa a centro area di Gabbia. Jedlicka si oppone nuovamente salvando il risultato.19:38

77' Punizione direttamente in porta di Tonali dalla trequarti. Il tiro velenoso del centrocampista del Milan destinato all'angolino viene deviato da Jedlicka sul fondo.19:34

75' GOL! REPUBBLICA CECA-Italia 1-1! Autorete di Maggiore. Punizione tesa dalla fascia destra di Karabec deviata sfortunatamente in porta da Maggiore. Il pallone si infila all'angolo alto alla destra di Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Giulio Maggiore19:32

74' AMMONITO Marchizza. Gioco pericoloso ai danni di Lingr.19:30

73' Esce Zappa entra Bellanova. Terza sostituzione per l'Italia.19:29

73' Esce Cutrone entra Raspadori. Seconda sostituzione per l'Italia.19:29

72' Zappa si porta avanti la palla di testa e si incunea in area sulla destra facendo partire un diagonale che finisce sul fondo. L'esterno del Cagliari non è riuscito a capitalizzare una buona occasione.19:29

70' Gol annullato alla Repubblica Ceca! Cross basso dalla sinistra di Granecny per l'inserimento a centro area di Lingr che batte Carnescecchi in uscita bassa. L'attaccante ceco viene segnalato in chiara posizione di fuorigioco.19:53

68' Scamacca prova a recuperare palla al limite dell'area. Il centravanti azzurro commette fallo ai danni di Krejci.19:25

66' Esce Frattesi entra Rovella. Prima sostituzione per l'Italia.19:21

64' AMMONITO Zappa. Entrata in ritardo ai danni di Sadilek.19:20

63' Bucha prova a liberare il sinistro al limite dell'area ma Gabbia si oppone deviando il pallone oltre la linea di fondo campo.19:19

60' Traversone dalla fascia destra di Frattesi per l'inserimento a centro area di Scamacca. L'attaccante azzurro, sfruttando il velo del compagno di reparto Cutrone, conclude sfiorando il palo alla sinistra di Jedlicka.19:16

58' La Repubblica Ceca sta cercando di sfruttare le imprecisioni in fase di impostazione della manovra dei giocatori italiani per ripartire in contropiede.19:15

56' Rimessa lunga di Granecny a cercare Sasinka in area. Il giocatore della nazionale della Repubblica Ceca non riesce a controllare il pallone che finisce sul fondo.19:16

54' AMMONITO Vitik. Entrata in ritardo ai danni di Maggiore.19:11

53' Lancio dalle retrovie di Krejci per lo scatto in profondità di Sasinka. L'attaccante ceco viene segnalato in posizione di fuorigioco.19:10

51' Maggiore tenta il tiro dalla trequarti. Il pallone finisce non distante dal palo alla destra di Jedlicka.19:07

49' Esce Holik entra Granecny. Prima sostituzione per la Repubblica Ceca.19:07

48' Problemi per Holik. L'esterno ceco rimane a terra in attesa delle cure dello staff medico.19:04

46' Inizia il secondo tempo di REPUBBLICA CECA-ITALIA: 0-1. Riprende la partita. 19:01

Vedremo se nella ripresa, la squadra italiana riuscirà ad alzare i ritmi delle proprie giocate per mettere pressione alla compagine ceca, apparsa in partita e in grado di creare grattacapi alla retroguardia azzurra.18:54

Al Stadion Z'dezele, gli azzurri concludono la prima frazione in vantaggio sulla Repubblica Ceca. La squadra di Nicolato, dopo aver subito le iniziative offensive della vivace squadra ceca, è riuscita a sbloccare con Scamacca, abile a sfruttare l'assist perfetto di Cutrone e a battere Jedlicka nell'unica vera occasione da rete costruita dall'Italia nel primo tempo.18:50

45'+1' Fine primo tempo di REPUBBLICA CECA-ITALIA: 0-1. Azzurrini avanti grazie alla rete siglata da Scamacca.18:46

43' In questa fase di gara, i ritmi di gioco sono abbastanzi alti. Le due compagini stanno battagliando a viso aperto.18:44

41' Calcio d'angolo dalla destra in area di Tonali. Krejci sfiora di testa il pallone sventando la possibile minaccia.18:41

39' Maggiore innesca Cutrone sulla sinistra in area di rigore. L'attaccante azzurro conclude potentemente sul primo palo trovando l'opposizione di Jedlicka.18:40

36' Maggiore tenta l'incursione in area sulla sinistra. Il cross basso del centrocampista dello Spezia viene bloccato da Chalus.18:37

35' Krejci prova la conclusione dalla distanza. Il pallone finisce ben distante dalla porta difesa da Carnesecchi.18:36

33' La squadra di Nicolato riesce a sfruttare la prima vera occasione da rete e sbloccare la gara. Vedremo se la nazionale ceca riuscirà subito a reagire psicologicamente allo svantaggio.18:42

31' GOL! Repubblica Ceca-ITALIA 0-1! Rete di Scamacca. Passaggio filtrante meraviglioso di Cutrone che vede lo scatto alle spalle della difesa ceca di Scamacca. Il centravanti azzurro aggira Jedlicka e deposita il pallone in rete.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca18:46

29' Sadilek, dopo una buona sponda di testa di Sulc, si coordina e tenta il tiro dal limite dell'area. Il centrocampista ceco non impatta al meglio il pallone mandandolo sul fondo. 18:30

27' L'Italia fatica a prendere campo. Gli azzurri hanno abbassato vistosamente il proprio baricentro.18:28

25' Punizione dalla fascia destra di Tonali. Il centrocampista azzurro sbaglia la potenza del passaggio consegnando palla alla retroguardia ceca.18:26

23' Cross dalla fascia destra di Del Prato per il colpo di testa in torsione a centro area di Scamacca. L'attaccante del Genoa non riesce ad inquadrare la porta.18:24

22' Calcio d'angolo dalla destra in area di Tonali. Scamacca riesce solo a spizzare il pallone che diviene facilmente preda di Jedlicka.18:23

19' Retropassaggio corto di Gabbia per Carnesecchi. L'estremo difensore azzurro si spinge fino al limite dell'area per rinviare il pallone anticipando Lingr.18:21

17' Scamacca, ben assistito da Cutrone, calcia da posizione defilata sulla destra in area di rigore. Jedlicka si oppone alla conclusione del centravanti azzurro.18:18

15' Zappa prova a scattare alle spalle della difesa della Repubblica Ceca. L'esterno azzurro si fa cogliere in posizione di fuorigioco.18:19

13' Lingr si accentra e calcia dal limite dell'area. Carnesecchi non si fa sorprendere e si oppone al tiro potente ma centrale della punta.18:14

12' La squadra di Krejci è apparsa subito molto aggressiva. Gli azzurri stanno cercando di mantenere il possesso palla.18:13

10' Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Krejci svetta a centro area facendo la torre per Lingr che devia verso la porta. Carnasecchi respinge miracolosamente la conclusione da distanza ravvicinata dell'attaccante ceco.18:12

8' Sasinka si spinge sul fondo a sinistra e mette palla in mezzo senza trovare alcun compagno in traiettoria. La difesa italiana si impossessa della sfera di gioco.18:10

6' Zappa cerca di innescare Scamacca sulla destra. Il passaggio dell'esterno azzurro finisce direttamente sul fondo.18:16

4' Scamacca prova a premiare l'inserimento di Frattesi in area di rigore. Krejci riesce a chiudere il centrocampista del Monza.18:05

2' Punizione dai 30 metri direttamente in porta di Scamacca. Il pallone finisce non distante dal palo alla sinistra di Jedlicka.18:03

1' Inizia il primo tempo di ITALIA-REPUBBLICA CECA. Dirige la sfida l’arbitro olandese Dennis Higler.18:00

Krejci sceglie Sasinka e Lingr come coppia d'attacco supportati sulla trequarti da Karabec. In mezzo al campo, l’allenatore dei cechi opta per Bucha e Sadilek con Holik e Sulc sulle fasce mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Jedlicka, vengono schierati Vitik, Chalus e Krejci.17:49

Nicolato sceglie il modulo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Cutrone e Scamacca. A centrocampo, ci sono Frattesi, Tonali e Maggiore con Zappa e Sala sulle corsie laterali. In difesa, l’allenatore degli azzurrini schiera Del Prato, Marchizza e Gabbia.17:57

4-2-3-1 per la Repubblica Ceca: Jedlicka - Vitik, Chalus, Krejci - Holik, Bucha, Sadilek, Sulc - Karabec - Lingr, Sasinka. A disposizione: Kovar, Trmal, Plechaty, Havelka, Janosek, Kohut, Zitny, Fukala, Ostrak, Granecny, Drchal, Vanicek.17:46

Ecco le formazioni: 3-5-2 per l’Italia: Carnesecchi - Del Prato, Gabbia, Marchizza - Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala - Cutrone, Scamacca. A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Lovato, Ranieri, Pirola, Pobega, Rovella, Colombo, Raspadori. 17:58

Gli azzurrini vogliono centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della manifestazione che si svolgerà dal 31 Maggio al 6 Giugno sempre in Slovenia ed Ungheria.17:36

La squadra di Nicolato, inserita nel gruppo B con Repubblica Ceca appunto, Spagna e Slovenia, vuole iniziare bene il proprio percorso prendendo subito tre punti.17:36