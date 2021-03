(8) ANDRI FANNAR BALDURSSON (C)

(18) WILLUM WILLUMSSON (C)

(6) ALEX THÓR HAUKSSON (C)

(9) STEFÁN TEITUR THORDARSON (C)

(18) DANIIL UTKIN (C)

(17) VYACHESLAV GRULEV (C)

(15) DANIIL KULIKOV (C)

(6) ARTEM GOLUBEV (C)

(7) ALEXANDER LOMOVITSKIY (C)

(20) NAIL UMIAROV (C)

(22) ARSEN ZAKHARYAN (C)

(21) DANIL GLEBOV (C)

(13) DENIS MAKAROV (C)

(10) IVAN OBLYAKOV (C)

(19) DANIIL LESOVOY (C)

Russia U21 - Islanda U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 25 marzo alle ore 18:00 allo stadio Alcufer Stadium di Gyor.

Russia U21-Islanda U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 marzo.

