LIVE GERMANIA U21 - OLANDA U21 0-1 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(22) LUDOVIT REIS (C)

(6) FERDI KADIOGLU (C)

(17) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(8) TEUN KOOPMEINERS (C)

(14) CODY GAKPO (C)

(11) NOA LANG (C)

(20) ABDOU HARROUI (C)

(17) ANTON STACH (C)

(20) VITALY JANELT (C)

(22) MATEO KLIMOWICZ (C)

(8) ARNE MAIER (C)

(6) NIKLAS DORSCH (C)

(21) RIDLE BAKU (C)

(11) MERGIM BERISHA (C)

(13) SALIH ÖZCAN (C)

Tiro parato. Arne Maier (Germania U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:12

Tentativo fallito. Justin Kluivert (Netherlands U21) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dani de Wit con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:49

Fuorigioco. Salih Özcan(Germania U21) prova il lancio lungo, ma Lukas Nmecha e' colto in fuorigioco.21:50

Tiro parato. Mergim Berisha (Germania U21) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukas Nmecha.21:40

Teun Koopmeiners (Netherlands U21) e' ammonito per un brutto fallo.21:39

Niklas Dorsch (Germania U21) e' ammonito per un brutto fallo.21:26

Fuorigioco. Arne Maier(Germania U21) prova il lancio lungo, ma Mergim Berisha e' colto in fuorigioco.21:25

Sostituzione, Netherlands U21. Ferdi Kadioglu sostituisce Noa Lang per infortunio.21:23

Tiro parato. Dani de Wit (Netherlands U21) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Teun Koopmeiners con cross.21:28

Fuorigioco. Arne Maier(Germania U21) prova il lancio lungo, ma Mergim Berisha e' colto in fuorigioco.21:11

PREPARTITA

Germania U21 - Olanda U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 marzo alle ore 21:00 allo stadio MOL Aréna Sóstó di Székesfehérvár.

Dove vedere Germania U21-Olanda U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Germania U21-Olanda U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 marzo.

