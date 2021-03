(7) GEORGE ALEXANDRU CIMPANU (C)

(17) OCTAVIAN POPESCU (C)

(10) OLIMPIU VASILE MORUTAN (C)

(11) ANDREI VIRGIL CIOBANU (C)

(6) MARCO-ALEXANDRU DULCA (C)

(14) RAZVAN OAIDA (C)

(18) CATALIN MIHAI ITU (C)

(13) SALIH ÖZCAN (C)

(17) ANTON STACH (C)

(20) VITALY JANELT (C)

(22) MATEO KLIMOWICZ (C)

(6) NIKLAS DORSCH (C)

(21) RIDLE BAKU (C)

(8) ARNE MAIER (C)

(11) MERGIM BERISHA (C)

Razvan Oaida (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:28

Catalin Mihai Itu (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:39

Tentativo fallito. Marco-Alexandru Dulca (Romania U21) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alexandru Irinel Matan in seguito a un calcio da fermo.18:47

Alexandru Irinel Matan (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:04

Niklas Dorsch (Germania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:06

Tentativo fallito. Adrian Petre (Romania U21) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrei Virgil Ciobanu con cross in seguito a un calcio da fermo.19:08

Darius Olaru (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:08

Fuorigioco. Nico Schlotterbeck(Germania U21) prova il lancio lungo, ma David Raum e' colto in fuorigioco.19:18

Sostituzione, Romania U21. Radu Dragusin sostituisce Alexandru Pascanu per infortunio.19:19

Amos Pieper (Germania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:21

Adrian Petre (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:23

Denis Ciobotariu (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:25

Rigore concesso da Razvan Oaida (Romania U21) per un fallo di mano in area.19:27

Tiro parato. Jonathan Burkardt (Germania U21) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.19:33

Amos Pieper (Germania U21) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area in seguito a un calcio da fermo.19:48

PREPARTITA

Germania U21 - Romania U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 30 marzo alle ore 18:00 allo stadio Bozsik Stadion di Budapest.

Dove vedere Germania U21-Romania U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Germania U21-Romania U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 30 marzo.

Il calendario completo di Europei Under 21