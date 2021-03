Olanda U21

(21) ANDRÁS CSONKA (C)

Tiro parato. Attila Mocsi (Hungary U21) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Szabolcs Mezei con cross.18:23

Fuorigioco. Dani de Wit(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Justin Kluivert e' colto in fuorigioco.18:09

Fuorigioco. Ferdi Kadioglu(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.18:21

Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Netherlands U21) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Cody Gakpo con cross.18:54

Myron Boadu (Netherlands U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:34

Fuorigioco. Dani de Wit(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Justin Kluivert e' colto in fuorigioco.18:35

Gol! Netherlands U21 1, Hungary U21 0. Dani de Wit (Netherlands U21) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.18:42

Rigore concesso da Attila Mocsi (Hungary U21) per un fallo in area.19:02

Rigore per Netherlands U21. Cody Gakpo e'stato atterrato in area di rigore.19:02

András Huszti (Hungary U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:03

Tentativo fallito. Myron Boadu (Netherlands U21) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tyrell Malacia in seguito a un calcio da fermo.19:07

Tentativo fallito. Dani de Wit (Netherlands U21) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Myron Boadu in seguito a un calcio da fermo.19:50

Tiro parato. Cody Gakpo (Netherlands U21) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Perr Schuurs con suggerimento di testa.19:07

Gol! Netherlands U21 3, Hungary U21 0. Cody Gakpo (Netherlands U21) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Myron Boadu.19:14

Donát Bárány (Hungary U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:17

Rigore concesso da Sven Botman (Netherlands U21) per un fallo di mano in area.19:20

Sven Botman (Netherlands U21) e' ammonito per fallo di mano.19:20

Gol! Netherlands U21 3, Hungary U21 1. Bendegúz Bolla (Hungary U21) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:21

Gol! Netherlands U21 4, Hungary U21 1. Cody Gakpo (Netherlands U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deyovaisio Zeefuik.19:26

Gol! Netherlands U21 5, Hungary U21 1. Sven Botman (Netherlands U21) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abdou Harroui con cross da calcio d'angolo.19:43

Gol! Netherlands U21 6, Hungary U21 1. Brian Brobbey (Netherlands U21) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani de Wit con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:45

PREPARTITA

Olanda U21 - Ungheria U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 30 marzo alle ore 18:00 allo stadio MOL Aréna Sóstó di Székesfehérvár.

Dove vedere Olanda U21-Ungheria U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Olanda U21-Ungheria U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 30 marzo.

