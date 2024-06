(22) AMIR ABRASHI (C)

(17) ERNEST MUÇI (C)

(16) MEDON BERISHA (C)

(14) QAZIM LAÇI (C)

(8) KLAUS GJASULA (C)

(20) YLBER RAMADANI (C)

(10) NEDIM BAJRAMI (C)

(21) KRISTJAN ASLLANI (C)

(16) BRYAN CRISTANTE (C)

(25) MICHAEL FOLORUNSHO (C)

(21) NICOLÒ FAGIOLI (C)

(10) LORENZO PELLEGRINI (C)

(14) FEDERICO CHIESA (C)

(7) DAVIDE FRATTESI (C)

(8) JORGINHO (C)

(18) NICOLÒ BARELLA (C)

Nell'Albania il dubbio principale riguardava il portiere: la scelta è ricaduta sull'esperto Berisha, che ha trascorso l'ultima stagione all'Empoli in Serie A.19:59

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti, che ha recuperato diversi giocatori importanti nonostate gli acciacchi dell'ultima settimana, su tutti Barella e Frattesi. Investitura importante per Calafiori, subito titolare nella difesa a quattro.19:58

L'Italia scende in campo con un 4-2-3-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.19:57

Questo sarà il primo incontro tra Italia e Albania in una grande competizione. Gli Azzurri hanno vinto tutti i quattro precedenti confronti (amichevoli e qualificazioni) contro le Aquile (sette gol fatti e uno subito nel parziale), tutti disputati dal 2014 in avanti.19:27

Benvenuti a UEFA EURO 2024! Fa il suo esordio nella manifestazione l'Italia di Luciano Spalletti, che inizierà il suo percorso contro l'Albania. La gara è valevole per il gruppo B, nel quale sono inserite anche Spagna e Croazia.19:27

PREPARTITA

Italia-Albania è valevole per la prima partita della fase a gironi, girone B, di Euro 2024.

La partita è in programma il giorno 15 giugno alle ore 21:00 allo stadio BVB di Dortmund

Curiosità del match Italia-Albania:

– Questo sarà il primo incontro tra Italia e Albania in una grande competizione. Gli Azzurri hanno vinto tutti i quattro precedenti confronti (amichevoli e qualificazioni) contro le Aquile (sette gol fatti e uno subito nel parziale), tutti disputati dal 2014 in avanti.

– Questa sarà l’11ª partecipazione dell’Italia ai Campionati Europei UEFA: soltanto Germania e Spagna hanno vinto il torneo più volte rispetto agli Azzurri (due, nel 1968 e nel 2020).

– L’Italia potrebbe diventare la seconda squadra a vincere due Europei UEFA consecutivi dopo la Spagna (2008 e 2012).

– L’Italia non ha mai subito più di un gol nelle ultime due edizioni degli Europei UEFA (2016 e 2020): soltanto sei le reti incassate dagli Azzurri nel periodo.

– Nelle 45 partite giocate dall’Italia a Campionati Europei UEFA si è registrata una media di 1.84 gol a match (52 segnati, 31 subiti): si tratta della media più bassa tra le 25 squadre che hanno preso parte a più di 10 sfide nella competizione.

– L’Albania prenderà parte a una grande competizione internazionale (Coppa del Mondo+Europei) soltanto per la seconda volta nella sua storia. A EURO 2016, le Aquile furono eliminate nella fase a gironi, finendo terze, alle spalle di Francia e Svizzera.

– L’unica vittoria dell’Albania agli Europei UEFA è arrivata contro la Romania nell’ultima partita del girone dell’edizione 2016 (1-0, gol di Armando Sadiku).

Dopo aver perso la prima partita di qualificazione a EURO 2024 contro la Polonia, l’Albania non ha subito alcuna sconfitta nelle successive sette (4V, 3N). Per la prima volta nella loro storia, le Aquile sono arrivate prime nel loro girone di qualificazione per una grande competizione internazionale (Mondiale+Europeo).

Nicolò Barella è il giocatore della Nazionale italiana che ha fornito più assist (tre) e creato più occasioni da rete rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra durante le qualificazioni a EURO 2024 (15, ovvero almeno sette più del secondo che è Domenico Berardi con otto). Il centrocampista degli Azzurri ha anche servito due passaggi vincenti a EURO 2020, poi vinto dall’Italia.

Sylvinho è il secondo allenatore a guidare l’Albania in una grande competizione internazionale, dopo Gianni De Biasi a EURO 2016, e sarà il primo tecnico al timone di una Nazionale che partecipa agli Europei UEFA dai tempi di Luiz Felipe Scolari, con il Portogallo, nel 2008.

Dove vedere Italia-Albania di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Italia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 giugno.

Italia-Albania verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Italia – Albania sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024