Benvenuti alla diretta scritta di Serbia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Gruppo C di EURO 2024. 20:29

PREPARTITA

Serbia - Inghilterra è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 21:00 allo stadio Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Arbitro di Serbia - Inghilterra sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Serbia-Inghilterra ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Inghilterra e Serbia da quando quest'ultima è diventata uno stato indipendente nel 2006. Infatti, dalla disgregazione della Jugoslavia all'inizio degli anni '90, l'Inghilterra ha affrontato Serbia-Montenegro solo una volta, nel 2003, vincendo 2-1 in un'amichevole internazionale.

L'Inghilterra è imbattuta nelle ultime sei partite contro Serbia/Jugoslavia, vincendo ciascuna delle ultime quattro. L'ultima sconfitta fu contro la Jugoslavia nella semifinale di EURO 1968.

Come nazione indipendente, la Serbia si è qualificata per la prima volta ad un Campionato Europeo; in passato, ha partecipato come Jugoslavia e FR Jugoslavia in cinque edizioni, finendo seconda in due occasioni, nel 1960 e nel 1968.

L'ultima partecipazione della Serbia alla fase finale del Campionato Europeo risale al 2000, come FR Jugoslavia, raggiungendo i quarti di finale prima di perdere 6-1 contro l'Olanda, in quella che resta l'unica volta in cui una nazione ha subito sei gol in una partita del Campionato Europeo.

Il 33% dei gol della Serbia nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 sono stati di testa (5 su 15), la percentuale più alta tra le squadre che hanno raggiunto la fase finale di questa competizione.

L'Inghilterra parteciperà al suo 11° Campionato Europeo: nessuna squadra ha giocato tante partite quanto gli inglesi senza mai vincere la competizione (38 gare).

Esclusi i calci di rigore, l'Inghilterra ha perso solo una delle ultime 18 partite agli Europei (10V, 7N): contro l'Islanda agli ottavi dell'edizione 2016 (1-2).

L'Inghilterra ha chiuso in testa il girone di qualificazione a EURO 2024 con 20 punti, sei in più dell'Italia al secondo posto, vincendo sei gare e pareggiandone due; è l'ottava volta consecutiva che l’Inghilterra chiude il girone di qualificazione al 1° posto, da quando non si qualificò ad EURO 2008 arrivando terza nel girone di qualificazione.

Nessun giocatore europeo ha segnato più gol dell'inglese Harry Kane negli ultimi tre grandi tornei internazionali, 12 in totale (6 ai Mondiali 2018, 4 a EURO 2020, 2 ai Mondiali 2022). L’unico altro giocatore alla pari con Kane nel periodo è Kylian Mbappé.

L'allenatore Gareth Southgate guiderà l'Inghilterra nel quarto grande torneo, dopo la Coppa del Mondo 2018 (4° posto), EURO 2020 (2°) e Coppa del Mondo 2022 (quarti di finale). A Euro 1996, è stato uno dei soli tre giocatori inglesi a giocare tutti i 510 minuti insieme a David Seaman e Tony Adams - sbagliò un rigore nella lotteria dei calci di rigore in semifinale contro la Germania.

L'attuale allenatore della Serbia, Dragan Stojković, è il giocatore serbo che ha collezionato più presenze nelle fasi finali degli Europei, giocando sette gare tra il 1984 e il 2000 con la Jugoslavia e segnando una rete.

Dove vedere Serbia-Inghilterra di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Serbia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno.

Serbia-Inghilterra verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Serbia - Inghilterra sulla Guida TV.

