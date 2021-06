LIVE DANIMARCA - BELGIO 1-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Telia Parken

Città: Copenhagen

Capienza: 38065 spettatori17:30

Buonasera dallo stadio Parken di Copenaghen. Benvenuti alla diretta testuale di Danimarca-Belgio, gara valida per la seconda giornata del gruppo B di EURO2020.17:30

Danimarca-Belgio, ovvero due squadre con obiettivi diversi, ma la stessa necessità di vincere: i Diavoli rossi per blindare il primo posto nel girone dopo il successo contro la Russia, i danesi per racimolare i primi punti in questi Europei, dopo il passo falso contro la Finlandia, e tornare in corsa per la Qualificazione.17:30

Con il ritorno della Danimarca in campo, il pensiero corre inevitabilmente a Christian Eriksen, al quale le due squadre renderanno omaggio fermandosi al 10’ di gioco (il 10, infatti, è il numero di maglia del centrocampista dell’Inter in Nazionale), per tributargli un applauso.17:31

Vediamo ora come si dispongono gli schieramenti sul rettangolo di gioco. DANIMARCA (4-3-1-2): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle; Wass, Hojbjerg, Delaney; Damsgaard; Poulsen, Braithwaite. All. Hjulmand17:37

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez17:37

A dirigere la partita è stato chiamato l’olandese Björn Kuipers, coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra in qualità di assistenti e Pol van Boekel in sala VAR. Quarto arbitro sarà, invece, lo svedese Andreas Ekberg.17:37

Da brividi gli striscioni esposti anche dai tifosi dei Diavoli Rossi a sostegno di Christian Eriksen, tra i quali 'Belgium loves you Christian'.17:50

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul campo. La Danimarca indossa un completo rosso con maniche bianche, il Belgio invece un completo bianco.18:00

È tutto pronto per gli Inni nazionali. Si parte con la ‘La Brabançonne’ del Belgio‘, cui seguirà 'Der er et yndigt land’ della Danimarca. Ben 25.000 gli spettatori che faranno sentire la loro voce sugli spalti.17:56

INIZIA DANIMARCA-BELGIO. Calcio d’avvio dei danesi che attaccano da sinistra verso destra.18:02

PILLOLA STATISTICA: Dries Mertens infila sul pallottoliere la 100ª presenza con la Nazionale belga, diventando il quinto giocatore a raggiungere questo traguardo, dopo Jan Vertonghen, Axel Witsel, Toby Alderweireld ed Eden Hazard.18:01

2' GOL! DANIMARCA-Belgio 1-0! Rete di Poulsen! Poulsen riceve palla da Hojbjerg su rinvio errato di Wass e infila Courtois con un destro a incrociare. Danimarca in vantaggio dopo appena due minuti di gioco.18:07

3' OCCASIONE BELGIO! Hazard mette in mezzo dalla sinistra, Tielemans innesca Mertens che conclude di prima intenzione, ma Schmeichel neutralizza sulla linea di porta.18:09

4' OCCASIONE DANIMARCA! Maehle si presenta in area sull'out di sinistra, ma poi spara addosso a Courtois in uscita!18:11

6' ANCORA DANIMARCA! E ancora Maehle che dalla sinistra mette sul secondo palo per il rimorchio di Wass, incornata in diagonale, ma Courtois blocca in tuffo! Avvio al calor bianco della Nazionale di Hjulmand. 18:13

9' Non alza il piede dall'acceleratore la Danimarca in questo inizio di gara. Poulsen dalla sinistra scodella in mezzo per Maehle, Vertonghen ci mette una pezza in scivolata al limite dell'area.18:14

10' Come anticipato, è il 10'. I giocatori si fermano con un lungo applauso per Eriksen.18:16

12' Belgio stordito dalla pressione a tutto campo della Danimarca. Lancio per Lukaku, Schmeichel blocca in uscita.18:17

16' OCCASIONE DANIMARCA! Percussione in area sulla sinistra di Maehle, palla in mezzo per Braithwaite che di testa ruba il tempo a Denayer, cuoio che finisce fuori di un paio di metri alla destra della porta difesa da Courtois!18:23

18' La pressione asfissiante della Danimarca non accenna a diminuire, Belgio che fatica a trovare le contromisure.18:21

22' Si fa vedere il Belgio. Cross dalla destra di Meunier, Lukaku non ci arriva e palla che carambola tra le braccia di Schmeichel.18:25

25' Sempre propositiva la Danimarca. Wass tenta di sorprendere Schmeichel dalla lunga distanza, il numero uno dei danesi legge bene la traiettoria e guarda sfilare la palla oltre la traversa.18:27

27' Ha messo le tende nella metà campo avversaria la Danimarca. Punizione dalla sinistra di Wass, Dendoncker spazza di testa, mandando la palla in out.18:30

29' Ancona una punizione fotocopia della precedente che decolla dai piedi di Wass dalla sinistra, Courtois blocca senza affanti in presa alta.18:32

32' Il Belgio prova a giustificare la sua presenza in campo. Angolo di Dendoncker, Schmeichel allontana di pugno.18:34

34' DANIMARCA VICINA AL RADDOPPIO! Damsgaard semina il panico in area belga, sinistro morbido a giro che sibila alla destra del palo difeso da Courtois. Belgio in bambola. Che Danimarca!18:36

36' Non molla di un metro la Danimarca. Delaney si beve la fascia destra, mette in mezzo per Poulsen che non aggancia chiuso da Dendoncker. I danesi sembrano sbucare da tutte le parti.18:40