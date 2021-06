LIVE CROAZIA - REPUBBLICA CECA 0-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Croazia, reduce dalla sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, è già spalle al muro e dovrà far di tutto per conquistare i tre punti.17:34

Dopo la vittoria contro la Scozia, la Repubblica Ceca ha invece un match point fondamentale per assicurarsi il passaggio alla fase ad eliminazione ed evitare un dentro-fuori complicato contro l'Inghilterra all'ultima giornata.17:36

Croazia e Repubblica Ceca si sono già incontrate una volta in un grande torneo, nella fase a gironi di Euro 2016. La partita è terminata 2-2, con i cechi che si trovarono in svantaggio di due reti prima di ottenere l'unico punto in quella fase a gironi.17:36